Трамп вкотре закликав до переговорів щодо війни РФ проти України
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Трамп вкотре закликав до переговорів щодо війни РФ проти України

Трамп вкотре закликав до переговорів щодо війни РФ проти України
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Джерело:  online.ua

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії необхідно негайно “припинити вогонь і почати переговори”. Він також заявив, що президент Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладання угоди.

Головні тези:

 

  • Президент США зазначив, що Росія втратила інтерес до підтримки Башара Асада внаслідок війни проти України.
  • Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий укладати угоду для завершення війни та врятування життів.
  • Зустріч у Парижі між Зеленським, Трампом та Макроном була спрямована на обговорення ситуації на передовій та пошук шляхів до мирного врегулювання війни.
  • Президент України підкреслив, що мир для країни можливий завдяки силі та готовність до переговорів.

Трамп закликав до "негайного припинення вогню"

У своєму дописі Дональд Трамп також згадав падіння режиму Башара Асада в Сирії та втечу сирійського диктатора, наголосивши, що російський президент Володимир Путін нібито втратив інтерес до підтримки Асада.

Росія не мала жодної причини перебувати там. Вони втратили інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських військових загинули чи були поранені у війні, яка не мала розпочинатися і може тривати нескінченно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новообраний президент США

За його словами, президент України Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладення угоди для завершення війни.

Занадто багато життів втрачено даремно, занадто багато сімей зруйновано. Якщо це триватиме, війна може перерости у щось значно масштабніше і небезпечніше. Я добре знаю Володимира. Це його момент діяти. Китай може сприяти цьому процесу, — написав обраний президент США.

Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном в Єлисейському палаці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 7 грудня з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном у Парижі. 

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.

До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.

Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.

Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент повідомив, що спілкувався з Трампом і Макроном “про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо”.

І додав, що мир завдяки силі можливий.

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