Трамп вкотре закликав до переговорів щодо війни РФ проти України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії необхідно негайно “припинити вогонь і почати переговори”. Він також заявив, що президент Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладання угоди.
Головні тези:
- Президент США зазначив, що Росія втратила інтерес до підтримки Башара Асада внаслідок війни проти України.
- Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий укладати угоду для завершення війни та врятування життів.
- Зустріч у Парижі між Зеленським, Трампом та Макроном була спрямована на обговорення ситуації на передовій та пошук шляхів до мирного врегулювання війни.
- Президент України підкреслив, що мир для країни можливий завдяки силі та готовність до переговорів.
Трамп закликав до "негайного припинення вогню"
У своєму дописі Дональд Трамп також згадав падіння режиму Башара Асада в Сирії та втечу сирійського диктатора, наголосивши, що російський президент Володимир Путін нібито втратив інтерес до підтримки Асада.
За його словами, президент України Володимир Зеленський та Україна нібито готові до укладення угоди для завершення війни.
Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном в Єлисейському палаці
Президент України Володимир Зеленський зустрівся 7 грудня з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном у Парижі.
Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.
До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.
Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.
I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024
President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.
We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI
Президент повідомив, що спілкувався з Трампом і Макроном “про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо”.
І додав, що мир завдяки силі можливий.
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