Трамп гипертрофированно оценил свой вклад в поддержку Украины в войне против России

Россия уже полностью контролировала Украину, если бы не личное вмешательство Дональда Трампа. Такое заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп полностью приписал себе военные успехи Украины

Президент США сделал новое хвастливое заявление.

Без моего вмешательства Россия уже сейчас контролировала бы всю Украину. Помните также, что я единолично завершил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, глупо решила не дать мне Нобелевскую премию мира. Но это не суть важно. Важно то, что я спас миллионы жизней. Дональд Трамп Президент США

Трамп также похвастался тем, что заставил страны НАТО увеличить расходы по собственной обороне.

Они тратили 2% ВВП, и большинство не платило за свои обязательства, пока я не пришел. США глупо платили за них. Я с уважением довел этот показатель до 5% ВВП — и они платят немедленно. Все говорили, что это невозможно достичь, но это было возможно. Поделиться

По его мнению, Россия и Китай совсем не боялись НАТО, если бы в этот альянс не входили США. Он также выразил сомнение, что страны НАТО "были бы рядом" с Америкой, если бы в этом возникла необходимость. Однако заверил, что США "всегда будут рядом" со странами НАТО, даже если те "не будут рядом" с Америкой.

Заявление Трампа содержит ряд неточных, сомнительных, а местами и просто ложных утверждений. К примеру, во время летнего саммита страны НАТО действительно согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Но это будет постепенное увеличение к 2035 году, а отнюдь не "немедленно", как утверждает Трамп.

Хотя Трамп сомневается, что Европа станет в защиту США, единственный случай в истории, когда был активирован 5-й параграф о совместной обороне НАТО, произошел в 2001 году. В то время страны Европы поддержали военную операцию США в Афганистане после терактов 11 сентября.