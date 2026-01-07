Трамп гипертрофированно оценил свой вклад в поддержку Украины в войне против России

Россия уже полностью контролировала Украину, если бы не личное вмешательство Дональда Трампа. Такое заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social.
Главные тезисы
- Дональд Трамп гипертрофированно оценил свои заслуги в усилении поддержки Украины в конфликте с Россией.
- Утверждения Трампа о немедленном увеличении расходов стран НАТО до 5% ВВП содержат неточности.
- Заявления о завершении восьми войн и личном влиянии на международные конфликты требуют более детального анализа.
Трамп полностью приписал себе военные успехи Украины
Президент США сделал новое хвастливое заявление.
Трамп также похвастался тем, что заставил страны НАТО увеличить расходы по собственной обороне.
По его мнению, Россия и Китай совсем не боялись НАТО, если бы в этот альянс не входили США. Он также выразил сомнение, что страны НАТО "были бы рядом" с Америкой, если бы в этом возникла необходимость. Однако заверил, что США "всегда будут рядом" со странами НАТО, даже если те "не будут рядом" с Америкой.
Заявление Трампа содержит ряд неточных, сомнительных, а местами и просто ложных утверждений. К примеру, во время летнего саммита страны НАТО действительно согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Но это будет постепенное увеличение к 2035 году, а отнюдь не "немедленно", как утверждает Трамп.
Хотя Трамп сомневается, что Европа станет в защиту США, единственный случай в истории, когда был активирован 5-й параграф о совместной обороне НАТО, произошел в 2001 году. В то время страны Европы поддержали военную операцию США в Афганистане после терактов 11 сентября.
Также ложны заявления Трампа о том, что он "единолично" закончил 8 войн. Во всех случаях к переговорам были привлечены несколько стран-посредников, а не только США. К тому же невозможно утверждать, что эти войны окончательно окончены, ведь периодически боевые действия вспыхивают снова.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-