Росія б уже повністю контролювала Україну, якби не особисте втручання Дональда Трампа. Таку заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.
Головні тези:
- Дональд Трамп гіпертрофовано оцінив свої заслуги у підтримці України у війні з Росією, стверджуючи, що без його втручання Україна була б повністю під контролем Росії.
- Трамп відзначив себе за підвищення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП, хоча його твердження про негайність цього процесу є неточним.
Трамп повністю приписав собі військові успіхи України
Президент США зробив нову хвалькувату заяву.
Трамп також похизувався тим, що змусив країни НАТО збільшити витрати на власну оборону.
На його думку, Росія і Китай зовсім не боялися б НАТО, якби до цього альянсу не входили США. Він також висловив сумнів, що країни НАТО "були б поруч" із Америкою, якби у цьому виникла потреба. Однак запевнив, що США "завжди будуть поруч" із країнами НАТО, навіть якщо ті "не будуть поруч" із Америкою.
Заява Трампа містить низку неточних, сумнівних, а місцямии і просто неправдивих тверджень. Наприклад, під час літнього саміту країни НАТО справді погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Але це буде поступове збільшення до 2035 року, а зовсім не "негайно", як стверджує Трамп.
Хоча Трамп сумнівається, що Європа стане на захист США, єдиний випадок в історії, коли було активовано 5-й параграф про спільну оборону НАТО, стався у 2001 році. Тоді країни Європи підтримали військову операцію США в Афганістані після терактів 11 вересня.
Також неправдими є заяви Трампа про те, що він "одноосібно" закінчив 8 воєн. В усіх випадках до переговорів були залучені кілька країн-посередників, а не лише США. До того ж неможливо стверджувати, що ці війни остаточно закінчено, адже періодично бойові дії спалахують знову.
