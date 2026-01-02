Трамп и Джордж Клуни устроили публичные разборки
Трамп и Джордж Клуни устроили публичные разборки

Конфликт Трампа и Джорджа Клуни – что известно
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп захотел посмеяться над американским актером Джорджем Клуни после того, как последний получил французское гражданство. Звезда Голливуда решил, что не будет молчать после публичного унижения.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что не считает Клуни талантливым актером.
  • Последний ответил с иронией на обвинения президента США.

Конфликт Трампа и Джорджа Клуни — что известно

Глава Белого дома признался, что считает переезд Клуни и его жены Амаль хорошей новостью.

Более того, он пожаловался на чрезмерную политическую активность актера и высмеял его талант.

Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за их совершенно ужасного отношения к иммиграции. Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, он никогда не считал Клуни кинозвездой, а лишь "рядовым парнем", который постоянно вмешивается в большую политику.

Актер, оказавшись под шквалом критики со стороны президента США, решил ответить с иронией:

Я полностью согласен с действующим президентом. Мы должны сделать Америку великой снова. Начнём в ноябре.

Таким образом, Клуни намекнул на предстоящие выборы и возможный реванш демократов.

