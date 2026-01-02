Трамп и Джордж Клуни устроили публичные разборки

Президент США Дональд Трамп захотел посмеяться над американским актером Джорджем Клуни после того, как последний получил французское гражданство. Звезда Голливуда решил, что не будет молчать после публичного унижения.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что не считает Клуни талантливым актером.
- Последний ответил с иронией на обвинения президента США.
Конфликт Трампа и Джорджа Клуни — что известно
Глава Белого дома признался, что считает переезд Клуни и его жены Амаль хорошей новостью.
Более того, он пожаловался на чрезмерную политическую активность актера и высмеял его талант.
По словам Трампа, он никогда не считал Клуни кинозвездой, а лишь "рядовым парнем", который постоянно вмешивается в большую политику.
Актер, оказавшись под шквалом критики со стороны президента США, решил ответить с иронией:
Таким образом, Клуни намекнул на предстоящие выборы и возможный реванш демократов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-