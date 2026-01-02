Трамп и Джордж Клуни устроили публичные разборки

Президент США Дональд Трамп захотел посмеяться над американским актером Джорджем Клуни после того, как последний получил французское гражданство. Звезда Голливуда решил, что не будет молчать после публичного унижения.

Конфликт Трампа и Джорджа Клуни — что известно

Глава Белого дома признался, что считает переезд Клуни и его жены Амаль хорошей новостью.

Более того, он пожаловался на чрезмерную политическую активность актера и высмеял его талант.

Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за их совершенно ужасного отношения к иммиграции. Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, он никогда не считал Клуни кинозвездой, а лишь "рядовым парнем", который постоянно вмешивается в большую политику.

Актер, оказавшись под шквалом критики со стороны президента США, решил ответить с иронией:

Я полностью согласен с действующим президентом. Мы должны сделать Америку великой снова. Начнём в ноябре. Поделиться

Таким образом, Клуни намекнул на предстоящие выборы и возможный реванш демократов.