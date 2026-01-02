Трамп і Джордж Клуні влаштували публічні розбірки

Президент США Дональд Трамп захотів поглузувати з американського актора Джорджа Клуні після того, як останній отримав французьке громадянство. Зірка Голлівуду вирішив, що не буде мовчати після публічного приниження.

Конфлікт Трампа і Джорджа Клуні — що відомо

Очільник Білого дому зізнався, що вважає переїзд Клуні та його дружини Амаль хорошою новиною.

Ба більше, він поскаржився на надмірну політичну активність актора та висміяв його талант.

Джордж і Амаль Клуні, двоє найгірших політичних прогнозистів всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, перебуває в епіцентрі серйозної кримінальної проблеми через їх абсолютно жахливе ставлення до імміграції. Клуні отримав більше розголосу в політиці, ніж за свої нечисленні і абсолютно посередні фільми. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, він ніколи не вважав Клуні кінозіркою, а лише “пересічним хлопцем”, який постійно втручався у велику політику.

Актор, який опинився під шквалом критики з боку президента США, вирішив відповісти з іронією:

Я повністю погоджуюся з чинним президентом. Ми маємо зробити Америку великою знову. Почнемо в листопаді. Поширити

Таким чином Клуні натякнув на майбутні вибори та можливий реванш демократів.