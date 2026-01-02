Трамп і Джордж Клуні влаштували публічні розбірки
Трамп і Джордж Клуні влаштували публічні розбірки

Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп захотів поглузувати з американського актора Джорджа Клуні після того, як останній отримав французьке громадянство. Зірка Голлівуду вирішив, що не буде мовчати після публічного приниження.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що не вважає Клуні талановитим актором.
  • Останній відповів з іронією на звинувачення президента США.

Очільник Білого дому зізнався, що вважає переїзд Клуні та його дружини Амаль хорошою новиною.

Ба більше, він поскаржився на надмірну політичну активність актора та висміяв його талант.

Джордж і Амаль Клуні, двоє найгірших політичних прогнозистів всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, перебуває в епіцентрі серйозної кримінальної проблеми через їх абсолютно жахливе ставлення до імміграції. Клуні отримав більше розголосу в політиці, ніж за свої нечисленні і абсолютно посередні фільми.

За словами Трампа, він ніколи не вважав Клуні кінозіркою, а лише “пересічним хлопцем”, який постійно втручався у велику політику.

Актор, який опинився під шквалом критики з боку президента США, вирішив відповісти з іронією:

Я повністю погоджуюся з чинним президентом. Ми маємо зробити Америку великою знову. Почнемо в листопаді.

Таким чином Клуні натякнув на майбутні вибори та можливий реванш демократів.

