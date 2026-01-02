Трамп і Джордж Клуні влаштували публічні розбірки

Президент США Дональд Трамп захотів поглузувати з американського актора Джорджа Клуні після того, як останній отримав французьке громадянство. Зірка Голлівуду вирішив, що не буде мовчати після публічного приниження.
Головні тези:
- Трамп заявив, що не вважає Клуні талановитим актором.
- Останній відповів з іронією на звинувачення президента США.
Конфлікт Трампа і Джорджа Клуні — що відомо
Очільник Білого дому зізнався, що вважає переїзд Клуні та його дружини Амаль хорошою новиною.
Ба більше, він поскаржився на надмірну політичну активність актора та висміяв його талант.
За словами Трампа, він ніколи не вважав Клуні кінозіркою, а лише “пересічним хлопцем”, який постійно втручався у велику політику.
Актор, який опинився під шквалом критики з боку президента США, вирішив відповісти з іронією:
Таким чином Клуні натякнув на майбутні вибори та можливий реванш демократів.
