Трамп избрал госсекретаря и советника по нацбезопасности — что о них известно

Будущий президент США Дональд Трамп избрал кандидатуры на должности госсекретаря и советника по нацбезопасности. Ими станут Марко Рубио и Майк Волц, которые более склонны к поддержке Украины.

Что известно о Майкле Волце и Марке Рубио

Как отмечает издание, Волц будет отвечать за информирование Трампа по ключевым вопросам национальной безопасности и координацию с разными агентствами. Информацию о выборе, сделанном новоизбранным президентом США, сообщили два источника, осведомленных о ситуации.

Должность советника по нацбезопасности не нуждается в утверждении Сенатом. В настоящее время этот пост занимает Джейк Салливан.

Майк Волц (фото – из открытых источников)

Что касается Украины, то после вторжения России в 2022 году Волц призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь отбить российские войска.

Однако недавно Волц подчеркнул, что США следует пересмотреть свои цели в Украине.

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В недавнем интервью NPR Волц поддержал предложение Трампа организовать переговоры между Украиной и Россией, назвав его "совершенно разумным". Он также отметил, что если Путин откажется сотрудничать, США имеют "рычаги давления, например, расширить использование дальнобойного оружия, которое мы передали Украине".

Что касается Марко Рубио, то он голосовал за пакет помощи Украине в 2024 году и настаивал на важности ее поддержки и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине.

Марко Рубио (фото – из открытых источников)

В последнее время он несколько сменил риторику относительно путей завершения войны.

Рубио в недавних интервью заявил, что Украине необходимо искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, которые Россия захватила за последнее десятилетие.

Несмотря на это, он остается в более благосклонном к Украине лагере республиканцев.

Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации. Поделиться

Мне очень понравилось и я ценил работу с ними раньше, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране, — отметил Трамп. Поделиться

Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации в свою инаугурацию на пост президента 20 января.