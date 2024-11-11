Трамп избрал конгрессвумен Стефаник следующей представительницей США в ООН

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выдвинул кандидата в постпреда США в ООН. Им стала конгрессвумен Элиз Стефаник.

Трамп избрал конгрессвумен Стефаник на должность представительницы США в ООН

Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру Элиз Стефаник в должность посла США в ООН в моем кабинете. Элиз — невероятно сильный, жесткий и умный боец за Америку.

Напомним, что Стефаник является ярым критиком ООН, также она активно поддерживает Израиль.

В частности, Стефаник неоднократно обвиняла ООН в антисемитизме, поскольку в организации критиковали войну Армии обороны Израиля с ХАМАС в Газе. В октябре она призвала к "полной переоценке финансирования ООН со стороны США" в ответ на попытки Палестины исключить Израиль из ООН за "военные преступления и нарушения прав человека".

При этом в вопросе помощи Украины ее позиция не была столь однозначной. Да, Стефаник поддержала ранние пакеты помощи для укрепления обороны Украины. Поделиться

Также она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов России и увеличения военной помощи США в Украине перед вторжением РФ.

Но в то же время конгрессвумен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 млрд долл. в этом году. Она оправдала такое решение тем, что хотя и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за предоставление дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексика.

Следует отметить, что в настоящее время должность посла США в ООН занимает Линда Томас-Гринфилд.

Помощь США для Украины может уменьшиться

Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.

Они также жаловались на то, что полномасштабная война длится уже более 2,5 лет с момента вторжения России. Поделиться

Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подвигнуть Украину на достижение сложного перемирия с Россией.