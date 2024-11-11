Трамп избрал конгрессвумен Стефаник следующей представительницей США в ООН

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выдвинул кандидата в постпреда США в ООН. Им стала конгрессвумен Элиз Стефаник.
Главные тезисы
- Назначение Элиз Стефаник представительницей США в ООН может изменить политику США по отношению к Украине и санкции против России.
- Сомнения в продолжении поддержки Украины со стороны США могут привести к уменьшению финансовой помощи и изменениям во внешней политике.
- Новый представитель в ООН может провести новые дипломатические шаги и влиять на разрешение конфликтов в мировой политике.
Трамп избрал конгрессвумен Стефаник на должность представительницы США в ООН
Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру Элиз Стефаник в должность посла США в ООН в моем кабинете. Элиз — невероятно сильный, жесткий и умный боец за Америку.
Напомним, что Стефаник является ярым критиком ООН, также она активно поддерживает Израиль.
В частности, Стефаник неоднократно обвиняла ООН в антисемитизме, поскольку в организации критиковали войну Армии обороны Израиля с ХАМАС в Газе. В октябре она призвала к "полной переоценке финансирования ООН со стороны США" в ответ на попытки Палестины исключить Израиль из ООН за "военные преступления и нарушения прав человека".
Также она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов России и увеличения военной помощи США в Украине перед вторжением РФ.
Но в то же время конгрессвумен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 млрд долл. в этом году. Она оправдала такое решение тем, что хотя и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за предоставление дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексика.
Следует отметить, что в настоящее время должность посла США в ООН занимает Линда Томас-Гринфилд.
Помощь США для Украины может уменьшиться
Ни для кого не секрет, что во время избирательной кампании Дональд Трамп и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс много раз выражали сомнения в продолжении масштабной поддержки Киева.
Лидер республиканцев также недавно дал понять, что его команда может подвигнуть Украину на достижение сложного перемирия с Россией.
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