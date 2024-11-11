Трамп обрав конгресвумен Стефанік наступною представницею США в ООН
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Трамп обрав конгресвумен Стефанік наступною представницею США в ООН

Трамп і Стефанік
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Джерело:  Reuters

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп висунув кандидата на постпреда США в ООН. Ним стала конгресвумен Еліз Стефанік.

Головні тези:

  • Еліз Стефанік обрана Трампом на посаду представниці США в ООН через її сильну позицію щодо критики ООН та підтримки Ізраїлю.
  • Стефанік активно підтримує зміцнення оборони України та санкції проти Росії, але висловлювала сумніви щодо виділення нового фінансування для країни.
  • Нова представниця США в ООН Еліз Стефанік може змінити динаміку міжнародних відносин та позицію Сполучених Штатів у світі.

Трамп обрав конгресвумен Стефанік на посаду представниці США в ООН

Для мене велика честь висунути кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН у моєму кабінеті. Еліз — неймовірно сильний, жорсткий та розумний боєць за Америку.

Нагадаємо, що Стефанік є затятим критиком ООН, також вона активно підтримує Ізраїль.

Зокрема Стефанік неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі, оскільки в організації критикували війну Армії оборони Ізраїлю з ХАМАС у Газі. У жовтні вона закликала до "повної переоцінки фінансування ООН з боку США" у відповідь на спроби Палестини виключити Ізраїль з ООН за "воєнні злочини та порушення прав людини".

При цьому у питанні допомоги України її позиція не була такою однозначною. Так, Стефанік підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення оборони України.

Також вона стала одним з авторів законопроєкту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ.

Але водночас конгресвумен голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 млрд дол цього року. Вона виправдала таке рішення тим, що хоч і підтримує ідею військової допомоги Україні, вона не може виступати за надання додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на кордоні США та Мексики.

Варто зауважити, що наразі посаду посла США в ООН обіймає Лінда Томас-Грінфілд.

Допомога США для України може зменшитися

Ні для кого не секрет, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс багато разів висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва.

Вони також скаржилися на те, що повномасштабна війна триває вже понад 2,5 роки з моменту вторгнення Росії.

Лідер республіканців також нещодавно дав зрозуміти, що його команда може підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.

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