Трамп обрав конгресвумен Стефанік наступною представницею США в ООН

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп висунув кандидата на постпреда США в ООН. Ним стала конгресвумен Еліз Стефанік.
Головні тези:
- Еліз Стефанік обрана Трампом на посаду представниці США в ООН через її сильну позицію щодо критики ООН та підтримки Ізраїлю.
- Стефанік активно підтримує зміцнення оборони України та санкції проти Росії, але висловлювала сумніви щодо виділення нового фінансування для країни.
- Нова представниця США в ООН Еліз Стефанік може змінити динаміку міжнародних відносин та позицію Сполучених Штатів у світі.
Трамп обрав конгресвумен Стефанік на посаду представниці США в ООН
Для мене велика честь висунути кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН у моєму кабінеті. Еліз — неймовірно сильний, жорсткий та розумний боєць за Америку.
Нагадаємо, що Стефанік є затятим критиком ООН, також вона активно підтримує Ізраїль.
Зокрема Стефанік неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі, оскільки в організації критикували війну Армії оборони Ізраїлю з ХАМАС у Газі. У жовтні вона закликала до "повної переоцінки фінансування ООН з боку США" у відповідь на спроби Палестини виключити Ізраїль з ООН за "воєнні злочини та порушення прав людини".
Також вона стала одним з авторів законопроєкту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ.
Але водночас конгресвумен голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 млрд дол цього року. Вона виправдала таке рішення тим, що хоч і підтримує ідею військової допомоги Україні, вона не може виступати за надання додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на кордоні США та Мексики.
Варто зауважити, що наразі посаду посла США в ООН обіймає Лінда Томас-Грінфілд.
Допомога США для України може зменшитися
Ні для кого не секрет, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс багато разів висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва.
Лідер республіканців також нещодавно дав зрозуміти, що його команда може підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.
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