Трамп обрав держсекретаря та радника з нацбезпеки — що про них відомо
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Трамп обрав держсекретаря та радника з нацбезпеки — що про них відомо

Трамп обрав держсекретаря та радника з нацбезпеки — що про них відомо
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Джерело:  Reuters

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав кандидатури на посади держсекретаря та радника з нацбезпеки. Ними стануть Марко Рубіо та Майк Волц, які є більш схильними до підтримки України.

Головні тези:

  • Майк Волц та Марко Рубіо обрані Трампом на посади держсекретаря та радника з нацбезпеки відповідно.
  • Марко Рубіо відомий своєю підтримкою України та пакетами допомоги, Волц акцентує на ключових питаннях національної безпеки.
  • Майк Волц закликав надати Україні більше зброї для відбиття російських військ, проте пропонуючи переговори з Росією.
  • Трамп відмовився запросити Гейлі та Помпео у свою нову адміністрацію, розглядає кандидатів на заміщення посад до інавгурації.

Що відомо про Майкла Волца та Марко Рубіо

Як зазначає видання, Волц відповідатиме за інформування Трампа з ключових питань національної безпеки та координацію з різними агентствами. Інформацію про вибір, який зробив новообраний президент США, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією.

Посада радника з нацбезпеки не потребує затвердження Сенатом. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.

 Майк Волц (фото - з відкритих джерел)

Щодо України то після вторгнення Росії у 2022 році Волц закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відбити російські війська.

Проте нещодавно Волц підкреслив, що США варто переглянути свої цілі в Україні.

Чи вигідно Америці витрачати ресурси, які потрібні в Тихоокеанському регіоні? — запитав він.

У недавньому інтервʼю NPR Волц підтримав пропозицію Трампа організувати переговори між Україною і Росією, назвавши її “цілком розумною”. Він також зазначив, що якщо Путін відмовиться співпрацювати, США мають “важелі тиску, наприклад, розширити використання далекобійної зброї, яку ми передали Україні”.

Щодо Марко Рубіо відомо, що він голосував за пакет допомоги Україні 2024 року та  наполягав на важливості її підтримки та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.

Марко Рубіо (фото — з відкритих джерел)

Останнім часом він дещо змінив риторику щодо шляхів завершення війни.

Рубіо в нещодавніх інтерв'ю заявив, що Україні необхідно шукати мирне врегулювання з Росією, а не зосереджуватись на поверненні всіх територій, які Росія захопила за останнє десятиліття.

Попри це він лишається у більш прихильному до України таборі республіканців.

Трамп не запросить Помпео та Хейлі до нової адміністрації

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Мені дуже сподобалося і я цінував роботу з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні, — зазначив Трамп.

Зазначається, що Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.

Нагадаємо, і Ніккі Гейлі, і Майк Помпео виступали за підтримку України з боку Сполучених Штатів.

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