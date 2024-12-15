Трамп избрал кандидата на должность посланника по специальным миссиям

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла уполномоченным президента по специальным миссиям. Ранее Гренелл возглавлял Национальную разведку США во время первой каденции Трампа.

Что известно о Ричарде Гренелле

Как сообщил Дональд Трамп, Гренелл будет работать над решением проблем в "горячих точках мира", включая Венесуэлу и Северную Корею.

Гренелл ранее контактировал с союзниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В 2020 году он провел тайные переговоры, пытаясь достичь мирного ухода Мадуро от власти после спорных выборов 2018 года, которые международное сообщество сочло нелегитимными.

Ричард Гренелл (фото — из открытых источников)

Также источники сообщают, что Гренелл сосредоточится на разрешении конфликтов на Балканах.

Президентские и специальные посланники США выполняют дипломатические миссии, в частности, направленные на разрешение глобальных кризисов или региональных конфликтов. Гренелл имеет опыт по таким вопросам, благодаря чему может эффективно выполнять возложенные на него обязанности. Поделиться

В преддверии президентских выборов в США 5 ноября Ричарда Гренелла называли главным претендентом на должность нового госсекретаря, но этот пост в конце концов получил сенатор США Марко Рубио.

Мирный план Келлога: что известно

Мирный план, который в апреле предлагал будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, предусматривает снятие санкций с РФ и заморозку фронта

План Келлога предусматривает заморозку линии фронта из-за прекращения огня и демилитаризованной зоны. Россия должна получить частичное смягчение санкций, а полное — только после мирного соглашения, которое "должно понравиться" Украине. Поделиться

План Келлога не предусматривает отказ Украины от ТОТ, но возвращение территорий должно пройти по дипломатическому пути. Украина должна признать, что реинтеграция этих земель потребует значительных дипломатических усилий, которые могут произойти после ухода Путина.

Также Келлог говорит, что членство Украины в НАТО должно быть приостановлено "в обмен на соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить".

В плане также говорится, что предстоящая помощь США будет зависеть от переговоров. США будут вооружать Украину так, чтобы она смогла защитить себя и остановить дальнейшее продвижение России до и после мирного соглашения.