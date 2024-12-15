Трамп обрав кандидата на посаду посланника зі спеціальних місій

Обраний президент США Дональд Трамп призначив Річарда Гренелла уповноваженим президента зі спеціальних місій. Раніше Гренелл очолював Національну розвідку США під час першої каденції Трампа.
Головні тези:
- Річард Гренелл призначений уповноваженим президента зі спеціальних місій і зосередиться на вирішенні проблем у гарячих точках світу, таких як Венесуела та Північна Корея.
- Гренелл займав посади в Національній розвідці США та відомий своїми контактами зі світовими лідерами, що дає йому можливість успішно виконувати дипломатичні завдання.
- План Келлога для України та Росії передбачає зняття санкцій з РФ на підставі мирної угоди, замороження лінії фронту та повернення територій дипломатичними засобами.
- Келлог також пропонує призупинити членство України в НАТО в обмін на гарантії безпеки та допомогу США в озброєнні для захисту від російських загроз.
Що відомо про Річарда Гренелла
Як повідомив Дональд Трамп, Гренелл працюватиме над вирішенням проблем у "найгарячіших точках світу", включаючи Венесуелу та Північну Корею.
Гренелл раніше контактував із союзниками президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У 2020 році він провів таємні переговори, намагаючись досягти мирного відходу Мадуро від влади після спірних виборів 2018 року, які міжнародна спільнота визнала нелегітимними.
Також джерела повідомляють, що Гренелл зосередиться на врегулюванні конфліктів на Балканах.
Напередодні президентських виборів у США 5 листопада Річарда Гренелла називали головним претендентом на посаду нового держсекретаря, але цю посаду зрештою отримав сенатор США Марко Рубіо.
Мирний план Келлога: що відомо
Мирний план, який у квітні пропонував майбутній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту
План Келлога не передбачає відмови України від ТОТ, але повернення територій має пройти дипломатичним шляхом. Україна повинна визнати, що реінтеграція цих земель потребуватиме значних дипломатичних зусиль, які можуть відбутися після відходу Путіна.
Також Келлог каже, що членство України в НАТО має бути призупинено "в обмін на угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".
У плані також йдеться про те, що майбутня допомога США буде залежати від переговорів. США озброюватимуть Україну так, щоб вона змогла захистити себе та зупинити будь-які подальші просування Росії до та після мирної угоди.
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