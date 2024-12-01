Трамп избрал на должность директора ФБР конспиролога Кеша Патела

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кеша Патела. Он известен как сторонник конспирологических теорий о "глубинном государстве".

Что известно о Кеше Пателе

Я с гордостью объявляю, что Кэшяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защиты правосудия и защиты американского народа. Дональд Трамп Избранный президент США

Каш Пател — юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в Офисе директора национальной разведки, а также занимал высокие должности в Министерстве обороны США в конце первой администрации Дональда Трампа.

Пател известен своей критикой работы американских разведывательных служб.

Каш Пател (фото — из открытых источников)

Его имя стало широко известно в 2018 году, когда он работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, который в то время возглавлял республиканцев в комитете по разведке Палаты представителей.

Пател сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса подвергнуть сомнению расследование ФБР относительно вмешательства России в президентскую кампанию Трампа 2016 года.

Пател также обратил внимание на свою поддержку конспирологических теорий. В частности, он распространял недоказанные заявления о вмешательстве "глубинного государства" во внутреннюю политику США и фальсификации президентских выборов 2020 года. Поделиться

Что этому предшествовало

Дональд Трамп заявил о намерении уволить директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного им в 2017 году на десятилетний срок.

Как сообщают источники CNN, Трамп давно недоволен деятельностью ФБР. В августе 2022 года в его резиденции в Мар-а-Лаго был произведен обыск, после чего Трампу предъявлены обвинения в незаконном хранении секретных документов.

В июле 2024 года Трамп публично призвал Рея немедленно подать в отставку после его показаний в Конгрессе. Тогда Рэй заявил, что ранение уха Трампа при попытке покушения могло быть вызвано не пулей. Позже ФБР уточнило, что это действительно был пуля.