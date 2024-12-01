Трамп избрал на должность директора ФБР конспиролога Кеша Патела

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кеша Патела. Он известен как сторонник конспирологических теорий о "глубинном государстве".
Главные тезисы
- Кеш Патель станет новым директором ФБР, заменив текущего руководителя по назначению Дональда Трампа
- Пател известен как сторонник конспирологических теорий и критик работы американских разведывательных служб
- Его назначение вызвало споры и дискуссии в политической среде США
- Пател близко сотрудничал с конгрессменом в попытках подвергнуть сомнению расследование России в президентскую кампанию 2016 года
Что известно о Кеше Пателе
Каш Пател — юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в Офисе директора национальной разведки, а также занимал высокие должности в Министерстве обороны США в конце первой администрации Дональда Трампа.
Пател известен своей критикой работы американских разведывательных служб.
Его имя стало широко известно в 2018 году, когда он работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, который в то время возглавлял республиканцев в комитете по разведке Палаты представителей.
Пател сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса подвергнуть сомнению расследование ФБР относительно вмешательства России в президентскую кампанию Трампа 2016 года.
Что этому предшествовало
Дональд Трамп заявил о намерении уволить директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного им в 2017 году на десятилетний срок.
Как сообщают источники CNN, Трамп давно недоволен деятельностью ФБР. В августе 2022 года в его резиденции в Мар-а-Лаго был произведен обыск, после чего Трампу предъявлены обвинения в незаконном хранении секретных документов.
В июле 2024 года Трамп публично призвал Рея немедленно подать в отставку после его показаний в Конгрессе. Тогда Рэй заявил, что ранение уха Трампа при попытке покушения могло быть вызвано не пулей. Позже ФБР уточнило, что это действительно был пуля.
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