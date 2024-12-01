Трамп обрав на посаду директора ФБР конспіролога Кеша Патела

Обраний президент Дональд Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР на Кеша Патела. Він відомий як прихильник конспірологічних теорій про "глибинну державу".
Головні тези:
- Кеш Патель - відомий юрист і борець за захист правосуддя та американський народ.
- Він став наступним директором ФБР, після заміни Крістофера Рея, обраного Трампом у 2017 році.
- Пател відомий своєю критикою американських розвідувальних служб та підтримкою конспірологічних теорій.
- Його діяльність викликала суперечки та обговорення в політичному середовищі США.
- Трампу довго не влаштовувала робота ФБР, що призвело до змін у керівництві агентства.
Що відомо про Кеша Патела
Каш Пател — юрист і колишній співробітник Палати представників та Ради національної безпеки. Він працював в Офісі директора національної розвідки, а також обіймав високі посади в Міністерстві оборони США наприкінці першої адміністрації Дональда Трампа.
Пател відомий своєю критикою роботи американських розвідувальних служб.
Його ім'я стало широко відомим у 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, який на той час очолював республіканців у комітеті з розвідки Палати представників.
Пател відіграв ключову роль у спробах Нуньєса поставити під сумнів розслідування ФБР щодо втручання Росії у президентську кампанію Трампа 2016 року.
Що цьому передувало
Дональд Трамп заявив про намір звільнити директора ФБР Крістофера Рея, призначеного ним у 2017 році на десятирічний термін.
Як повідомляють джерела CNN, Трамп давно невдоволений діяльністю ФБР. У серпні 2022 року в його резиденції в Мар-а-Лаго було проведено обшук, після чого Трампу висунули звинувачення в незаконному зберіганні секретних документів.
У липні 2024 року Трамп публічно закликав Рея негайно подати у відставку після його свідчень у Конгресі. Тоді Рей заявив, що поранення вуха Трампа під час спроби замаху могло бути спричинене не кулею. Пізніше ФБР уточнило, що це дійсно була куля.
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