Трамп может пригласить в свою команду одного из главных оппонентов

Новый президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего соперника на президентских выборах, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на должность главы Минобороны США.

ДеСантис может возглавить Пентагон

Что важно понимать, известный американский политик ранее служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо.

Кроме того, указано, что именно его фамилия была в предыдущем списке потенциальных кандидатов на должность главы Пентагона.

Однако впоследствии стало известно, что Дональд Трамп избрал на этот пост ведущего Fox News Пита Хегсета.

Не прошло много времени, и у команды республиканца начались серьезные проблемы с его выдвижением на фоне громких обвинений в сексуальном насилии.

После этого Рон Де Сантис снова оказался в списке кандидатов, которые могут возглавить Минобороны США.

Еще одним потенциальным кандидатом на должность министра обороны, которого обсуждали союзники Трампа, является Элбридж Колби, бывший работник Пентагона и союзник избранного вице-президента Джей Ди Венса. Трамп также рассматривает кандидатуру сенатора-республиканца из Айовы Джонни Эрнста. Поделиться

Рон ДеСантис (Фото: flickr.com)

Что важно знать об отношениях Трампа и ДеСантиса

По словам американских журналистов, ДеСантиса ранее называли приспешником Трампа.

Однако все резко изменилось, когда политик решил бросить вызов бывшему президенту на праймериз в 2024 году — тогда между ними разразился яростный конфликт.

На фоне последних событий лидер республиканцев обвинил ДеСантиса в нелояльности.