Трамп может пригласить в свою команду одного из главных оппонентов
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Трамп может пригласить в свою команду одного из главных оппонентов

Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Новый президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего соперника на президентских выборах, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на должность главы Минобороны США.

Главные тезисы

  • Рон ДеСантис может возглавить Пентагон.
  • У ДеСантиса есть военный опыт, ранее он поддерживал Трампа, однако выборы 2024 года резко изменили их отношения.
  • Продолжается обсуждение назначения других кандидатов, таких как Элбриджа Колби и Джонни Эрнста.

ДеСантис может возглавить Пентагон

Что важно понимать, известный американский политик ранее служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо.

Кроме того, указано, что именно его фамилия была в предыдущем списке потенциальных кандидатов на должность главы Пентагона.

Однако впоследствии стало известно, что Дональд Трамп избрал на этот пост ведущего Fox News Пита Хегсета.

Не прошло много времени, и у команды республиканца начались серьезные проблемы с его выдвижением на фоне громких обвинений в сексуальном насилии.

После этого Рон Де Сантис снова оказался в списке кандидатов, которые могут возглавить Минобороны США.

Еще одним потенциальным кандидатом на должность министра обороны, которого обсуждали союзники Трампа, является Элбридж Колби, бывший работник Пентагона и союзник избранного вице-президента Джей Ди Венса. Трамп также рассматривает кандидатуру сенатора-республиканца из Айовы Джонни Эрнста.

Рон ДеСантис (Фото: flickr.com)

Что важно знать об отношениях Трампа и ДеСантиса

По словам американских журналистов, ДеСантиса ранее называли приспешником Трампа.

Однако все резко изменилось, когда политик решил бросить вызов бывшему президенту на праймериз в 2024 году — тогда между ними разразился яростный конфликт.

На фоне последних событий лидер республиканцев обвинил ДеСантиса в нелояльности.

ДеСантис критиковал Трампа за то, что тот заплатил "деньги порнозвезде", сказал, что за свой первый срок Трамп депортировал меньше людей, чем президент Обама. ДеСантис также поставил под сомнение возраст Трампа, отметив, что в январе, когда он вступит в должность, Трамп будет старше президента Байдена в 2021 году.

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