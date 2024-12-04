Трамп может пригласить в свою команду одного из главных оппонентов

Новый президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего соперника на президентских выборах, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на должность главы Минобороны США.
Главные тезисы
- Рон ДеСантис может возглавить Пентагон.
- У ДеСантиса есть военный опыт, ранее он поддерживал Трампа, однако выборы 2024 года резко изменили их отношения.
- Продолжается обсуждение назначения других кандидатов, таких как Элбриджа Колби и Джонни Эрнста.
ДеСантис может возглавить Пентагон
Что важно понимать, известный американский политик ранее служил военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо.
Кроме того, указано, что именно его фамилия была в предыдущем списке потенциальных кандидатов на должность главы Пентагона.
Однако впоследствии стало известно, что Дональд Трамп избрал на этот пост ведущего Fox News Пита Хегсета.
Не прошло много времени, и у команды республиканца начались серьезные проблемы с его выдвижением на фоне громких обвинений в сексуальном насилии.
После этого Рон Де Сантис снова оказался в списке кандидатов, которые могут возглавить Минобороны США.
Что важно знать об отношениях Трампа и ДеСантиса
По словам американских журналистов, ДеСантиса ранее называли приспешником Трампа.
Однако все резко изменилось, когда политик решил бросить вызов бывшему президенту на праймериз в 2024 году — тогда между ними разразился яростный конфликт.
На фоне последних событий лидер республиканцев обвинил ДеСантиса в нелояльности.
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