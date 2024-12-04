Трамп може запросити у свою команду одного з головних опонентів

Новий президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру свого суперника на президентських виборах, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на посаду очільника Міноборони США.

ДеСантіс може очолити Пентагон

Що важливо розуміти, відомий американський політик раніше служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо.

Окрім того, вказано, що саме його прізвище було у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду очільника Пентагона.

Однак згодом стало відомо, що Дональд Трамп вибрав на цю посаду ведучого Fox News Піта Гегсета.

Не минуло багато часу і в команди республіканця почалися серйозні проблеми з його висуненням на тлі гучних звинувачень в сексуальному насильстві.

Після цього Рон ДеСантіс знову опинився у списку кандидатів, які можуть очолити Міноборони США.

Ще одним потенційним кандидатом на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, є Елбрідж Колбі, колишній працівник Пентагону і союзник обраного віцепрезидента Джей Ді Венса. Трамп також розглядає кандидатуру сенатора-республіканця з Айови Джоні Ернста. Поширити

Рон ДеСантіс (Фото: flickr.com)

Що важливо знати про стосунки Трампа і ДеСантіса

За словами американських журналістів, ДеСантіса раніше називали поплічником Трампа.

Однак все різко змінилося, коли політик вирішив кинути виклик колишньому президенту на праймеріз 2024 року — тоді між ними спалахнув запеклий конфлікт.

На тлі останніх подій лідер республіканців звинуватив ДеСантіса в нелояльності.