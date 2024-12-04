Трамп може запросити у свою команду одного з головних опонентів

Новий президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру свого суперника на президентських виборах, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на посаду очільника Міноборони США.
Головні тези:
- Рон ДеСантіс може очолити Пентагон.
- ДеСантіс має військовий досвід та раніше підтримував Трампа, однак вибори 2024 різко змінили їхні стосунки.
- Триває обговорення щодо призначення інших кандидатів, таких як Елбріджа Колбі та Джоні Ернста.
ДеСантіс може очолити Пентагон
Що важливо розуміти, відомий американський політик раніше служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо.
Окрім того, вказано, що саме його прізвище було у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду очільника Пентагона.
Однак згодом стало відомо, що Дональд Трамп вибрав на цю посаду ведучого Fox News Піта Гегсета.
Не минуло багато часу і в команди республіканця почалися серйозні проблеми з його висуненням на тлі гучних звинувачень в сексуальному насильстві.
Після цього Рон ДеСантіс знову опинився у списку кандидатів, які можуть очолити Міноборони США.
Що важливо знати про стосунки Трампа і ДеСантіса
За словами американських журналістів, ДеСантіса раніше називали поплічником Трампа.
Однак все різко змінилося, коли політик вирішив кинути виклик колишньому президенту на праймеріз 2024 року — тоді між ними спалахнув запеклий конфлікт.
На тлі останніх подій лідер республіканців звинуватив ДеСантіса в нелояльності.
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