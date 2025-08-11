Трамп начал войну с бездомными в Вашингтоне — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона, а преступников – посадить в тюрьме.

Трамп набросился на бездомных в Вашингтоне

Об этом он заявил в TruthSocial.

Беспризорники должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но вдали от столицы. Преступники, вам не нужно уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам место. Дональд Трамп Президент США

В то же время мэр Вашингтона замечал, что в настоящее время в столице не наблюдается вспышки преступности.

По словам источника агентства, американская администрация готовится развернуть сотни военных национальной гвардии в городе, но Трамп еще не принял окончательного решения. Поделиться

В любом другом штате решение о привлечении гвардии входит в обязанности губернатора, однако президент США напрямую контролирует военных в Вашингтоне.

Однако в вопросе выселения бездомных неизвестно, какие юридические полномочия будет использовать администрация, поскольку глава Белого дома контролирует только федеральную землю и здания.

В Вашингтоне с численностью населения около 700 тыс. 3782 человек — бездомные. Как отмечается, большинство из них находятся в аварийных приютах или в переходном жилье, а не на улице.