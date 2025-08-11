Трамп начал войну с бездомными в Вашингтоне — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона, а преступников – посадить в тюрьме.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о намерении выселить всех бездомных из Вашингтона и посадить преступников в тюрьму, что вызвало общественное негодование.
- Администрация готовится к возможному развертыванию сотен военных национальной гвардии в Вашингтоне, что вызывает вопросы о юридических полномочиях и реакции жителей.
- Мэр Вашингтона заявил, что в столице не наблюдается вспышки преступности, поднимая вопрос необходимости таких радикальных мер по отношению к бездомным и преступникам.
Трамп набросился на бездомных в Вашингтоне
Об этом он заявил в TruthSocial.
В то же время мэр Вашингтона замечал, что в настоящее время в столице не наблюдается вспышки преступности.
В любом другом штате решение о привлечении гвардии входит в обязанности губернатора, однако президент США напрямую контролирует военных в Вашингтоне.
Однако в вопросе выселения бездомных неизвестно, какие юридические полномочия будет использовать администрация, поскольку глава Белого дома контролирует только федеральную землю и здания.
В Вашингтоне с численностью населения около 700 тыс. 3782 человек — бездомные. Как отмечается, большинство из них находятся в аварийных приютах или в переходном жилье, а не на улице.
