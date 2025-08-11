Трамп почав війну з безхатьками у Вашингтоні — що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив про намір виселити всіх безпритульних із Вашингтона, а злочинців – посадити у вʼязниці.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оголосив про намір виселити всіх безпритульних з Вашингтона та посадити злочинців у в'язницю.
- Адміністрація готується до можливого розгортання сотень військових національної гвардії у місті, проте остаточне рішення ще не ухвалено.
Трамп накинувся на безпритульних у Вашингтоні
Про це він заявив у TruthSocial.
Водночас мер Вашингтона зауважував, що наразі в столиці не спостерігається спалаху злочинності.
У будь-якому іншому штаті рішення стосовно залучення гвардії входить в обовʼязки губернатора, однак президент США безпосередньо контролює військових у Вашингтоні.
Однак у питанні виселення безпритульних невідомо, які юридичні повноваження використовуватиме адміністрація, оскільки глава Білого дому контролює лише федеральну землю та будівлі.
У Вашингтоні з чисельністю населення близько 700 тис 3782 людей — безпритульні. Як зазначається, більшість із них перебувають в аварійних притулках або перехідному житлі, а не на вулиці.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-