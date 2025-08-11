Трамп почав війну з безхатьками у Вашингтоні — що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив про намір виселити всіх безпритульних із Вашингтона, а злочинців – посадити у вʼязниці.

Трамп накинувся на безпритульних у Вашингтоні

Про це він заявив у TruthSocial.

Безпритульні повинні виїхати негайно. Ми дамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в'язниці, де вам місце. Дональд Трамп Президент США

Водночас мер Вашингтона зауважував, що наразі в столиці не спостерігається спалаху злочинності.

За словами джерела агентства, американська адміністрація готується розгорнути сотні військових національної гвардії у місті, але Трамп ще не прийняв остаточного рішення. Поширити

У будь-якому іншому штаті рішення стосовно залучення гвардії входить в обовʼязки губернатора, однак президент США безпосередньо контролює військових у Вашингтоні.

Однак у питанні виселення безпритульних невідомо, які юридичні повноваження використовуватиме адміністрація, оскільки глава Білого дому контролює лише федеральну землю та будівлі.

У Вашингтоні з чисельністю населення близько 700 тис 3782 людей — безпритульні. Як зазначається, більшість із них перебувають в аварійних притулках або перехідному житлі, а не на вулиці.