Трамп почав війну з безхатьками у Вашингтоні — що відомо
Трамп почав війну з безхатьками у Вашингтоні — що відомо

Read in English
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про намір виселити всіх безпритульних із Вашингтона, а злочинців – посадити у вʼязниці.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про намір виселити всіх безпритульних з Вашингтона та посадити злочинців у в'язницю.
  • Адміністрація готується до можливого розгортання сотень військових національної гвардії у місті, проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Трамп накинувся на безпритульних у Вашингтоні

Про це він заявив у TruthSocial.

Безпритульні повинні виїхати негайно. Ми дамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в'язниці, де вам місце.

Водночас мер Вашингтона зауважував, що наразі в столиці не спостерігається спалаху злочинності.

За словами джерела агентства, американська адміністрація готується розгорнути сотні військових національної гвардії у місті, але Трамп ще не прийняв остаточного рішення.

У будь-якому іншому штаті рішення стосовно залучення гвардії входить в обовʼязки губернатора, однак президент США безпосередньо контролює військових у Вашингтоні.

Однак у питанні виселення безпритульних невідомо, які юридичні повноваження використовуватиме адміністрація, оскільки глава Білого дому контролює лише федеральну землю та будівлі.

У Вашингтоні з чисельністю населення близько 700 тис 3782 людей — безпритульні. Як зазначається, більшість із них перебувають в аварійних притулках або перехідному житлі, а не на вулиці.

