"Трамп нанес удар". Байден бьет тревогу из-за ситуации в США

Бывший президент США Джо Байден набросился с обвинениями на действующего главу Белого дома Дональда Трампа, заявив, в частности, что тот "разрушил" демократию.
Главные тезисы
- Байден опасается, что ситуация в США будет только ухудшаться.
- Он ошеломлен тем, что Трамп решился разрушить часть Белого дома.
Байден публично критикует Трамп
Экс-президент США откровенно признался: он знал, что "Трамп собирается разрушить страну".
Что важно понимать, демократ имел в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.
По убеждению Джо Байдена, разрушенное восточное крыло Белого дома — это "идеальный символ президентства" его преемника.
На этом фоне бывший американский лидер посмеивался над громкими заявлениями республиканца о том, что его второй термин принес стране "золотой век":
