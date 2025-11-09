"Трамп нанес удар". Байден бьет тревогу из-за ситуации в США
"Трамп нанес удар". Байден бьет тревогу из-за ситуации в США

Источник:  CNN

Бывший президент США Джо Байден набросился с обвинениями на действующего главу Белого дома Дональда Трампа, заявив, в частности, что тот "разрушил" демократию.

Главные тезисы

  • Байден опасается, что ситуация в США будет только ухудшаться.
  • Он ошеломлен тем, что Трамп решился разрушить часть Белого дома.

Байден публично критикует Трамп

Экс-президент США откровенно признался: он знал, что "Трамп собирается разрушить страну".

Но, должен признать, я не представлял, что это будет буквально разрушение, — отметил Байден во время гала-вечера, организованного в Омасе Демократической партией Небраски.

Что важно понимать, демократ имел в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала.

По убеждению Джо Байдена, разрушенное восточное крыло Белого дома — это "идеальный символ президентства" его преемника.

Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии.

На этом фоне бывший американский лидер посмеивался над громкими заявлениями республиканца о том, что его второй термин принес стране "золотой век":

Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото — это то, что он вешает на каминную полку.

Категория
Категория
Категория
