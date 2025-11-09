"Трамп завдав удару". Байден б'є на сполох через ситуацію в США
"Трамп завдав удару". Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Байден
Джерело:  CNN

Колишній президент США Джо Байден накинувся зі звинуваченнями на чинного очільника Білого дому Дональда Трампа, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.

Головні тези:

  • Байден боїться, що ситуація в США буде лише погіршуватися.
  • Він приголомшений тим, що Трамп наважився зруйнувати частину Білого дому.

Байден публічно критикує Трамп

Експрезидент США відверто зізнався: він знав, що "Трамп збирається зруйнувати країну".

Але, мушу визнати, я не мав уявлення, що це буде буквально руйнування, — зазначив Байден під час гала-вечора, організованого в Омасі Демократичною партією Небраски.

Що важливо розуміти, демократ мав на увазі знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.

На переконання Джо Байдена, зруйноване східне крило Білого дому — це "ідеальний символ президентства" його наступника.

Трамп завдав удару не тільки по дому народу, але і по Конституції, верховенству закону, самій нашій демократії.

Джо Байден

Джо Байден

Експрезидент США

На цьому тлі колишній американський лідер поглузував з гучних заяв республіканця про те, що його другий термін приніс країні "золотий вік":

Тепер він каже, що ми перебуваємо, цитую, "у золотому столітті". Єдине золото — це те, що він вішає на камінну полицю.

