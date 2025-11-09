"Трамп завдав удару". Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Колишній президент США Джо Байден накинувся зі звинуваченнями на чинного очільника Білого дому Дональда Трампа, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.
Головні тези:
- Байден боїться, що ситуація в США буде лише погіршуватися.
- Він приголомшений тим, що Трамп наважився зруйнувати частину Білого дому.
Байден публічно критикує Трамп
Експрезидент США відверто зізнався: він знав, що "Трамп збирається зруйнувати країну".
Що важливо розуміти, демократ мав на увазі знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.
На переконання Джо Байдена, зруйноване східне крило Білого дому — це "ідеальний символ президентства" його наступника.
На цьому тлі колишній американський лідер поглузував з гучних заяв республіканця про те, що його другий термін приніс країні "золотий вік":
