"Трамп завдав удару". Байден б'є на сполох через ситуацію в США

Колишній президент США Джо Байден накинувся зі звинуваченнями на чинного очільника Білого дому Дональда Трампа, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.

Байден публічно критикує Трамп

Експрезидент США відверто зізнався: він знав, що "Трамп збирається зруйнувати країну".

Але, мушу визнати, я не мав уявлення, що це буде буквально руйнування, — зазначив Байден під час гала-вечора, організованого в Омасі Демократичною партією Небраски. Поширити

Що важливо розуміти, демократ мав на увазі знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.

На переконання Джо Байдена, зруйноване східне крило Білого дому — це "ідеальний символ президентства" його наступника.

Трамп завдав удару не тільки по дому народу, але і по Конституції, верховенству закону, самій нашій демократії. Джо Байден Експрезидент США

На цьому тлі колишній американський лідер поглузував з гучних заяв республіканця про те, що його другий термін приніс країні "золотий вік":