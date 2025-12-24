Трамп направил элитные спецподразделения и авиацию поближе к Венесуэле
Мир
Трамп направил элитные спецподразделения и авиацию поближе к Венесуэле

Трамп
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, на этой неделе американские власти переместили в Карибский бассейн большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов, заполненных войсками и оборудованием.

  • Белый дом существенно усиливает давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
  • Трамп ранее приказал блокировать входящие и выходящие из страны нефтяные танкеры.

Что известно о решении Трампа

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, еще 22 декабря в Карибский бассейн Штаты перебросили по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, используемыми Силами специальных операций США.

Более того, указано, что в Пуэрто-Рико также прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

По словам анонимных источников, эти самолеты перевезли военный персонал и оборудование. Какие именно типы войск и оборудования перевозили самолеты — пока не раскрывается.

Что важно понимать, в Кэнноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл — 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США и 101-я воздушно-десантная дивизия.

Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также на оказание непосредственной воздушной и боевой поддержки.

