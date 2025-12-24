Трамп направив елітні спецпідрозділи й авіацію ближче до Венесуели

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, цього тижня американська влада перемістила до Карибського басейну чималу кількість літаків спеціального призначення та кілька вантажних літаків, заповнених військами та обладнанням.

Що відомо про рішення Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, ще 22 грудня до Карибського басейну Штати перекинули щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Ба більше, вказано, що до Пуерто-Рико також прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

За словами анонімних джерел, ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які саме типи військ і обладнання перевозили літаки — наразі не розкривається.

Що важливо розуміти, у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл — 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.