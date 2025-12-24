Трамп направив елітні спецпідрозділи й авіацію ближче до Венесуели
Трамп направив елітні спецпідрозділи й авіацію ближче до Венесуели

Що відомо про рішення Трампа
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, цього тижня американська влада перемістила до Карибського басейну чималу кількість літаків спеціального призначення та кілька вантажних літаків, заповнених військами та обладнанням.

Головні тези:

  • Білий дім суттєво посилює тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
  • Трамп раніше наказав блокувати нафтові танкери, що входять і виходять з країни.

Що відомо про рішення Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, ще 22 грудня до Карибського басейну Штати перекинули щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Ба більше, вказано, що до Пуерто-Рико також прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

За словами анонімних джерел, ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які саме типи військ і обладнання перевозили літаки — наразі не розкривається.

Що важливо розуміти, у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл — 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.

Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.

