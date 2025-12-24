Трамп направив елітні спецпідрозділи й авіацію ближче до Венесуели

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, цього тижня американська влада перемістила до Карибського басейну чималу кількість літаків спеціального призначення та кілька вантажних літаків, заповнених військами та обладнанням.
Головні тези:
- Білий дім суттєво посилює тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
- Трамп раніше наказав блокувати нафтові танкери, що входять і виходять з країни.
Що відомо про рішення Трампа
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, ще 22 грудня до Карибського басейну Штати перекинули щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.
Ба більше, вказано, що до Пуерто-Рико також прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.
За словами анонімних джерел, ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які саме типи військ і обладнання перевозили літаки — наразі не розкривається.
Що важливо розуміти, у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл — 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-