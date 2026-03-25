Трамп "назначил" демократов виновными в частичном шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы не желают финансировать миграционную службу и прекращать частичный шатдаун для создания хаоса в стране.

Об этом он написал 25 марта в ряде сообщений в своей соцсети Truth Social.

Демократы не хотят заключать никакого соглашения (по бюджетному финансированию Министерства внутренней безопасности и других ведомств — ред.), пока не будут амнистированы и не получат гражданство миллионы преступников, незаконно въехавших в нашу страну, многие из которых были осуждены за тяжкие преступления. Дональд Трамп Президент США

Он также обвинил демократов в проблемах в аэропортах, возникших из-за прекращения выплат сотрудникам Управления транспортной безопасности.

Обвиняйте демократов в беспорядке в аэропортах. Они хотят, чтобы наша страна потерпела крах.

По его словам, они заботятся «о преступниках, незаконно въезжающих в страну, а не об американских гражданах».

Леворадикальные демократы, «ненавидящие страну», отметил Трамп, «стараются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране».

По мнению президента, «им неприятно видеть, что мы одерживаем полную и решительную победу».

Трамп также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив, что очень гордится ими.

В течение многих лет сумасшедшие демократы несправедливо осквернили их, а теперь в аэропортах, кроме выполнения своих обязанностей, они помогают людям с багажом, даже убирают.

Несмотря на все, «публика любит ICE, так что демократы, сами того не желая, оказали нам услугу», добавил он.