Трамп "назначил" демократов виновными в частичном шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы не желают финансировать миграционную службу и прекращать частичный шатдаун для создания хаоса в стране.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обвиняет демократов в том, что они не желают финансировать миграционную службу, приводя к частичному шатдауну.
- Президент утверждает, что демократы преследуют цель амнистировать незаконных преступников и осужденных за тяжкие преступления, игнорируя интересы американских граждан.
Трамп продолжает винить демократов в хаосе в США
Об этом он написал 25 марта в ряде сообщений в своей соцсети Truth Social.
Он также обвинил демократов в проблемах в аэропортах, возникших из-за прекращения выплат сотрудникам Управления транспортной безопасности.
По его словам, они заботятся «о преступниках, незаконно въезжающих в страну, а не об американских гражданах».
Леворадикальные демократы, «ненавидящие страну», отметил Трамп, «стараются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране».
По мнению президента, «им неприятно видеть, что мы одерживаем полную и решительную победу».
Трамп также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив, что очень гордится ими.
В течение многих лет сумасшедшие демократы несправедливо осквернили их, а теперь в аэропортах, кроме выполнения своих обязанностей, они помогают людям с багажом, даже убирают.
Несмотря на все, «публика любит ICE, так что демократы, сами того не желая, оказали нам услугу», добавил он.
Больше по теме
