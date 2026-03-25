Трамп "назначил" демократов виновными в частичном шатдауне в США
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп "назначил" демократов виновными в частичном шатдауне в США

Источник:  Укринформ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы не желают финансировать миграционную службу и прекращать частичный шатдаун для создания хаоса в стране.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп обвиняет демократов в том, что они не желают финансировать миграционную службу, приводя к частичному шатдауну.
  • Президент утверждает, что демократы преследуют цель амнистировать незаконных преступников и осужденных за тяжкие преступления, игнорируя интересы американских граждан.

Трамп продолжает винить демократов в хаосе в США

Об этом он написал 25 марта в ряде сообщений в своей соцсети Truth Social.

Демократы не хотят заключать никакого соглашения (по бюджетному финансированию Министерства внутренней безопасности и других ведомств — ред.), пока не будут амнистированы и не получат гражданство миллионы преступников, незаконно въехавших в нашу страну, многие из которых были осуждены за тяжкие преступления.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также обвинил демократов в проблемах в аэропортах, возникших из-за прекращения выплат сотрудникам Управления транспортной безопасности.

Обвиняйте демократов в беспорядке в аэропортах. Они хотят, чтобы наша страна потерпела крах.

По его словам, они заботятся «о преступниках, незаконно въезжающих в страну, а не об американских гражданах».

Леворадикальные демократы, «ненавидящие страну», отметил Трамп, «стараются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране».

По мнению президента, «им неприятно видеть, что мы одерживаем полную и решительную победу».

Трамп также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив, что очень гордится ими.

В течение многих лет сумасшедшие демократы несправедливо осквернили их, а теперь в аэропортах, кроме выполнения своих обязанностей, они помогают людям с багажом, даже убирают.

Несмотря на все, «публика любит ICE, так что демократы, сами того не желая, оказали нам услугу», добавил он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы злятся из-за позиции генсека НАТО касательно Трампа
Рютте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг президента США Трампа рекордно упал
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа обещают устроить Ирану "ад" в случае непризнания поражения в войне
Левитт

