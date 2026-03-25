Трамп "призначив" демократів винними у частковому шатдауні в США

Президент США Дональд Трамп переконує американців, що демократи не бажають фінансувати міграційну службу й припиняти частковий шатдаун для створення хаосу в країні.

Трамп продовжує звинувачувати демократів у хаосі в США

Про це він написав 25 березня в низці дописів у своїй соцмережі Truth Social.

Демократи не хочуть укладати жодної угоди (щодо бюджетного фінансування Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств — ред.), поки не будуть амністовані й не отримають громадянство мільйони злочинців, які незаконно в'їхали в нашу країну, багато з яких були засуджені за тяжкі злочини. Дональд Трамп Президент США

Він також звинуватив демократів у проблемах в аеропортах, що виникли через припинення виплат співробітникам Управління транспортної безпеки.

Звинувачуйте демократів у безладі в аеропортах. Вони хочуть, щоб наша країна зазнала краху.

За його словами, вони дбають «про злочинців, які незаконно в'їжджають в країну, а не про американських громадян».

Ліворадикальні демократи, «які ненавидять країну», зазначив Трамп, «намагаються створити внутрішній хаос, щоб звести нанівець наші великі військові досягнення в Ірані».

На думку президента, «їм неприємно бачити, що ми здобуваємо повну й рішучу перемогу».

Трамп також висловив підтримку співробітникам Служби імміграційного та митного контролю (ICE), відзначивши, що дуже пишається ними.

Протягом багатьох років божевільні демократи несправедливо паплюжили їх, а тепер в аеропортах, крім виконання своїх обовʼязків, вони допомагають людям з багажем, навіть прибирають.

Попри все, «публіка любить ICE, тож демократи, самі того не бажаючи, зробили нам послугу», додав він.