Трамп "призначив" демократів винними у частковому шатдауні в США

Президент США Дональд Трамп переконує американців, що демократи не бажають фінансувати міграційну службу й припиняти частковий шатдаун для створення хаосу в країні.
Головні тези:
- Трамп заявив, що демократи не бажають фінансувати міграційну службу та припиняти частковий шатдаун для створення хаосу в країні.
- Президент вважає, що демократи прагнуть амністії та громадянства для незаконних злочинців, ігноруючи американських громадян.
Трамп продовжує звинувачувати демократів у хаосі в США
Про це він написав 25 березня в низці дописів у своїй соцмережі Truth Social.
Він також звинуватив демократів у проблемах в аеропортах, що виникли через припинення виплат співробітникам Управління транспортної безпеки.
За його словами, вони дбають «про злочинців, які незаконно в'їжджають в країну, а не про американських громадян».
Ліворадикальні демократи, «які ненавидять країну», зазначив Трамп, «намагаються створити внутрішній хаос, щоб звести нанівець наші великі військові досягнення в Ірані».
На думку президента, «їм неприємно бачити, що ми здобуваємо повну й рішучу перемогу».
Трамп також висловив підтримку співробітникам Служби імміграційного та митного контролю (ICE), відзначивши, що дуже пишається ними.
Протягом багатьох років божевільні демократи несправедливо паплюжили їх, а тепер в аеропортах, крім виконання своїх обовʼязків, вони допомагають людям з багажем, навіть прибирають.
Попри все, «публіка любить ICE, тож демократи, самі того не бажаючи, зробили нам послугу», додав він.
