Трамп назвал дедлайн принятия решения о продолжении войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня со своими участниками переговоров обсудит последнее предложение Ирана, а до завтрашнего дня, вероятно, примет решение о возобновлении войны.

Трамп принимает решение о продолжении войны против Ирана

По словам Трампа, 23 мая он встретится со своими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последние действия Ирана.

Ожидается, что к ним присоединится и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он сказал, что шансы на заключение "выгодного" соглашения или на то, что он "разнесет их в пух и прах" (имеется в виду Иран), составляет "жесткие 50/50" процентов.

Думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем выгодное соглашение. Дональд Трамп Президент США

Новый проект, который Трамп намерена рассмотреть в субботу, появился в результате ирано-пакистанских переговоров.

Кроме того, источники Axios сообщили, что сегодня президент США проведет переговоры с лидерами стран Персидского залива для обсуждения ситуации с Ираном. Ожидается, что среди участников будут лидеры Египта, Иордании и Турции.

Исходя из комментария Трампа, к воскресенью, вероятно, он примет решение о возобновлении или не возобновлении войны.