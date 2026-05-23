Трамп назвал дедлайн принятия решения о продолжении войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня со своими участниками переговоров обсудит последнее предложение Ирана, а до завтрашнего дня, вероятно, примет решение о возобновлении войны.
Главные тезисы
- Дональд Трамп планирует принять решение о возобновлении войны против Ирана в скором времени.
- Президент обсудит предложение Ирана с участниками переговоров, включая спецпосланников и вице-президента США.
Трамп принимает решение о продолжении войны против Ирана
По словам Трампа, 23 мая он встретится со своими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последние действия Ирана.
Ожидается, что к ним присоединится и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он сказал, что шансы на заключение "выгодного" соглашения или на то, что он "разнесет их в пух и прах" (имеется в виду Иран), составляет "жесткие 50/50" процентов.
Новый проект, который Трамп намерена рассмотреть в субботу, появился в результате ирано-пакистанских переговоров.
Исходя из комментария Трампа, к воскресенью, вероятно, он примет решение о возобновлении или не возобновлении войны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-