Трамп назвав дедлайн ухвалення рішення щодо продовження війни проти Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп назвав дедлайн ухвалення рішення щодо продовження війни проти Ірану

Трамп
Read in English
Джерело:  Axios

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні зі своїми учасниками переговорів обговорить останню пропозицію Ірану, а до завтрашнього дня, ймовірно, ухвалить рішення про відновлення війни.

Головні тези:

  • Трамп планує ухвалити рішення щодо відновлення війни проти Ірану найближчими днями.
  • Президент збирається обговорити останню пропозицію Ірану зі спецпосланцями та іншими учасниками переговорів.

Трамп приймає рішення щодо продовження війни проти Ірану

За словами Трампа, 23 травня він зустрінеться зі своїми спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останні дії Ірану.

Очікується, що до них приєднається і віце-президент США Джей Ді Венс.

Він сказав, що шанси на укладення "вигідної" угоди або ж на те, що він "рознесе їх у пух і прах" (мається на увазі Іран), становить "тверді 50/50" відсотків.

Думаю, станеться одне з двох: або я завдам їм удару сильніше, ніж будь-коли, або ми підпишемо вигідну угоду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Новий проект, який Трамп має намір розглянути в суботу, з'явився в результаті ірано-пакистанських переговорів.

Крім цього, джерела Axios повідомили, що сьогодні президент США проведе переговори з лідерами країн Перської затоки для обговорення ситуації з Іраном. Очікується, що серед учасників будуть лідери Єгипту, Йорданії та Туреччини.

Виходячи з коментаря Трампа, до неділі, ймовірно, він ухвалить рішення про відновлення або не відновлення війни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп наказав Пентагону готуватися до нових ударів по Ірану
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?