Трамп назвав дедлайн ухвалення рішення щодо продовження війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні зі своїми учасниками переговорів обговорить останню пропозицію Ірану, а до завтрашнього дня, ймовірно, ухвалить рішення про відновлення війни.
Головні тези:
- Трамп планує ухвалити рішення щодо відновлення війни проти Ірану найближчими днями.
- Президент збирається обговорити останню пропозицію Ірану зі спецпосланцями та іншими учасниками переговорів.
Трамп приймає рішення щодо продовження війни проти Ірану
За словами Трампа, 23 травня він зустрінеться зі своїми спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останні дії Ірану.
Очікується, що до них приєднається і віце-президент США Джей Ді Венс.
Він сказав, що шанси на укладення "вигідної" угоди або ж на те, що він "рознесе їх у пух і прах" (мається на увазі Іран), становить "тверді 50/50" відсотків.
Новий проект, який Трамп має намір розглянути в суботу, з'явився в результаті ірано-пакистанських переговорів.
Виходячи з коментаря Трампа, до неділі, ймовірно, він ухвалить рішення про відновлення або не відновлення війни.
