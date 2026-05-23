Трамп назвав дедлайн ухвалення рішення щодо продовження війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні зі своїми учасниками переговорів обговорить останню пропозицію Ірану, а до завтрашнього дня, ймовірно, ухвалить рішення про відновлення війни.

Трамп приймає рішення щодо продовження війни проти Ірану

За словами Трампа, 23 травня він зустрінеться зі своїми спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останні дії Ірану.

Очікується, що до них приєднається і віце-президент США Джей Ді Венс.

Він сказав, що шанси на укладення "вигідної" угоди або ж на те, що він "рознесе їх у пух і прах" (мається на увазі Іран), становить "тверді 50/50" відсотків.

Думаю, станеться одне з двох: або я завдам їм удару сильніше, ніж будь-коли, або ми підпишемо вигідну угоду. Дональд Трамп Президент США

Новий проект, який Трамп має намір розглянути в суботу, з'явився в результаті ірано-пакистанських переговорів.

Крім цього, джерела Axios повідомили, що сьогодні президент США проведе переговори з лідерами країн Перської затоки для обговорення ситуації з Іраном. Очікується, що серед учасників будуть лідери Єгипту, Йорданії та Туреччини.

Виходячи з коментаря Трампа, до неділі, ймовірно, він ухвалить рішення про відновлення або не відновлення війни.