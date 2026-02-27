Трамп не исключает "дружеского захвата" Кубы

Президент США Дональд Трамп допустил возможность захвата Кубы, которое он назвал "дружественным".
Главные тезисы
- Дональд Трамп рассматривает возможность дружественного увлечения и помощи Кубе в сложной ситуации.
- Президент США выразил готовность провести переговоры со страной, страдающей от экономических проблем.
Трамп анонсировал "дружеский захват" Кубы
Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Техас.
Президент США заявил, что власти Кубы обращаются в США из-за своего затруднительного положения.
Президент США не привел деталей по этой идее, однако отметил, что таким образом Вашингтон поможет людям, покинувшим Кубу.
Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за Кубы, что позволит Вашингтону накладывать пошлины на страны, поставляющие ей нефть. Таким образом, страна оказалась в фактической топливной блокаде.
Заявления американского президента прозвучали на фоне подготовки США к потенциальной масштабной военной операции против Ирана, которая может быть направлена прямо против верховного лидера Али Хаменеи.
