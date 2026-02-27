Трамп не исключает "дружеского захвата" Кубы
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп не исключает "дружеского захвата" Кубы

Трамп
Читати українською

Президент США Дональд Трамп допустил возможность захвата Кубы, которое он назвал "дружественным".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп рассматривает возможность дружественного увлечения и помощи Кубе в сложной ситуации.
  • Президент США выразил готовность провести переговоры со страной, страдающей от экономических проблем.

Трамп анонсировал "дружеский захват" Кубы

Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Техас.

Президент США заявил, что власти Кубы обращаются в США из-за своего затруднительного положения.

Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в тяжелом положении. У них нет денег, у них сейчас нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружеское увлечение Кубы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США не привел деталей по этой идее, однако отметил, что таким образом Вашингтон поможет людям, покинувшим Кубу.

После многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства… Мы вполне можем сделать что-то хорошее, я думаю, очень позитивное для людей, которые были изгнаны или еще хуже из Кубы и живущие здесь.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за Кубы, что позволит Вашингтону накладывать пошлины на страны, поставляющие ей нефть. Таким образом, страна оказалась в фактической топливной блокаде.

Заявления американского президента прозвучали на фоне подготовки США к потенциальной масштабной военной операции против Ирана, которая может быть направлена прямо против верховного лидера Али Хаменеи.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США
Куба
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины
Трамп хочет завершить российско-украинскую войну как можно скорее
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп обсудили подробности трехсторонних мирных переговоров
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?