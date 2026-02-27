Трамп не исключает "дружеского захвата" Кубы

Трамп анонсировал "дружеский захват" Кубы

Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Техас.

Президент США заявил, что власти Кубы обращаются в США из-за своего затруднительного положения.

Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в тяжелом положении. У них нет денег, у них сейчас нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружеское увлечение Кубы. Дональд Трамп Президент США

Президент США не привел деталей по этой идее, однако отметил, что таким образом Вашингтон поможет людям, покинувшим Кубу.

После многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства… Мы вполне можем сделать что-то хорошее, я думаю, очень позитивное для людей, которые были изгнаны или еще хуже из Кубы и живущие здесь. Поделиться

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за Кубы, что позволит Вашингтону накладывать пошлины на страны, поставляющие ей нефть. Таким образом, страна оказалась в фактической топливной блокаде.