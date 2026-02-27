Трамп не виключає "дружнього захоплення" Куби
Трамп не виключає "дружнього захоплення" Куби

Трамп

Президент США Дональд Трамп допустив можливість захоплення Куби, яке він назвав "дружнім".

Головні тези:

  • Трамп розглядає можливість “дружнього захоплення” Куби як спосіб підтримки емігрантів.
  • Президент наголосив на скрутному становищі населення Куби та проведенні переговорів з країною.

Трамп анонсував “дружнє захоплення” Куби

Про це він сказав журналістам перед відльотом до Техасу.

Президент США заявив, що влада Куби звертається до США через своє скрутне становище.

Кубинський уряд веде з нами переговори, і, як ви знаєте, вони перебувають у скрутному становищі. У них немає грошей, у них зараз немає нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США не навів деталей щодо цієї ідеї, однак зазначив, що таким чином Вашингтон допоможе людям, які покинули Кубу.

Після багатьох, багатьох років ми мали багато років справ з Кубою. Я чув про Кубу з самого дитинства…Ми цілком можемо зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, які були вигнані, або ще гірше, з Куби і які живуть тут.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану через Кубу, що дозволить Вашингтону накладати мита на країни, які постачають їй нафту. Таким чином країна опинилася у фактичній паливній блокаді.

Заяви американського президента прозвучали на тлі підготовки США до потенційної масштабної військової операції проти Ірану, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

