Трамп недоволен предложением Ирана по разблокированию Ормузского пролива

Как сообщили СМИ инсайдеры в Белом доме, американскому лидеру Дональду Трампу не понравилось последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и прекращении конфликта.

Трамп до сих пор не может договориться с Ираном

Как удалось узнать журналистам, официальный Тегеран выдвинул США новое мирное предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива, продолжение прекращения огня или окончательное прекращение войны.

Иранский режим требует отсрочки ядерных переговоров.

Что важно понимать, Тегеран много раз отбрасывал предложения команды Дональда Трампа приостановить свою ядерную программу и отдать США запасы высокообогащенного урана.

Инсайдеры не раскрывают, почему именно глава Белого дома недоволен этим предложением, однако он неоднократно отмечал, что Иран не может иметь ядерного оружия.

По словам одного из анонимных источников, принятие этого предложения может выглядеть как отказ Трампа в признании его победы.

Белый дом отказался комментировать позицию Трампа, но американские чиновники отметили, что обсуждения войны и деятельности Тегерана по обогащению урана будут продолжены.

Как отмечают инсайдеры, предложение Тегерана открыть пролив спровоцировало громкие дискуссии в Белом доме по поводу того, кто действительно контролирует ситуацию на Ближнем Востоке — США или Иран.