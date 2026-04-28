Трамп невдоволений пропозицією Ірану щодо розблокування Ормузької протоки

Як повідомили ЗМІ інсайдери в Білому домі, американському лідеру Дональду Трампу не сподобалася остання пропозиція Ірану щодо відкриття Ормузької протоки та припинення конфлікту.
Головні тези:
- У Білому домі стверджують, що не вестимуть переговори через пресу.
- Попри це, у команді Трампа усвідомлюють, що втрачають контроль над ситуацією.
Трамп досі не може домовитися з Іраном
Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Тегеран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню, або і остаточне припинення війни.
Натомість іранський режим вимагає відтермінування ядерних переговорів.
Що важливо розуміти, Тегеран багато разів відкидав пропозиції команди Дональда Трампа призупинити свою ядерну програму та віддати США запаси високозбагаченого урану.
Інсайдери не розкривають, чому саме очільник Білого дому незадоволений цією пропозицією, однак він неодноразово наголошував, що Іран не може мати ядерної зброї.
За словами одного з анонімних джерел, прийняття цієї пропозиції може виглядати як відмова Трампу у визнанні його перемоги.
Як зазначають інсайдери, пропозиція Тегерану відкрити протоку спровокувала гучні дискусії в Білому домі щодо того, хто дійсно контролює ситуацію на Близькому Сході — США чи Іран.
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-