Трамп неожиданно поддержал одобрение помощи Украине, но есть условие
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Трамп неожиданно поддержал одобрение помощи Украине, но есть условие

Трамп
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Источник:  The Hill

Экс-президент Штатов Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, однако только в виде "кредита".

Трамп хочет, чтобы Украина получила помощь в виде займа

После переговоров с Джонсоном на своей вилле Мар-а-Лаго Трамп официально подтвердил журналистам, что они "думают о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка".

Сейчас мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы изучим этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее приобщаться и давать деньги. Они должны давать что-то соизмеримое. Если этого не будет происходить, мне будет очень досадно, потому что их это касается гораздо больше, чем нас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Бывший президент США

Фото: скриншот

Украина все-таки может получить помощь от США

12 апреля стало спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект о помощи Украине и Израилю.

Что важно понимать, он будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать в себя несколько требований республиканцев.

В тот же день Джонсон отправился к Дональду Трампу для обсуждения этого вопроса тет-а-тет.

Долгое время лидер республиканцев очень скептически оценивал возможность дальнейшей поддержки Украины Штатами.

Он цинично заявлял, что это не важно для жизненно важных интересов США, а основная ответственность в этом вопросе должна лечь на Европу.

Взгляды Трампа оказывают значительное влияние на республиканцев в Конгрессе, став одним из факторов, осложнивших принятие дополнительного финансирования в поддержку Украины.

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