Експрезидент Штатів Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, однак лише у вигляді “кредиту”.

Трамп хоче, щоб Україна отримала допомогу у вигляді позики

Після переговорів з Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго Трамп офіційно підтвердив журналістам, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас. Дональд Трамп Колишній президент США

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Україна все-таки може отримати допомогу від США

12 квітня стало, що спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Що важливо розуміти, він буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.

Того ж дня Джонсон вирушив до Дональда Трампа для обговорення цього питання тет-а-тет.

Тривалий час лідер республіканців вкрай скептично оцінював можливість подальшої підтримки України Штатами.

Він цинічно заявляв, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу.