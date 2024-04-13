Експрезидент Штатів Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, однак лише у вигляді “кредиту”.
Трамп хоче, щоб Україна отримала допомогу у вигляді позики
Після переговорів з Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго Трамп офіційно підтвердив журналістам, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".
Україна все-таки може отримати допомогу від США
12 квітня стало, що спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю.
Що важливо розуміти, він буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.
Того ж дня Джонсон вирушив до Дональда Трампа для обговорення цього питання тет-а-тет.
Тривалий час лідер республіканців вкрай скептично оцінював можливість подальшої підтримки України Штатами.
Він цинічно заявляв, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу.
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