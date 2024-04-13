Трамп несподівано підтримав схвалення допомоги Україні, але є умова
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Трамп несподівано підтримав схвалення допомоги Україні, але є умова

Трамп
Джерело:  The Hill

Експрезидент Штатів Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, однак лише у вигляді “кредиту”.

Трамп хоче, щоб Україна отримала допомогу у вигляді позики

Після переговорів з Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго Трамп офіційно підтвердив журналістам, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колишній президент США

Фото: скриншот

Україна все-таки може отримати допомогу від США

12 квітня стало, що спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Що важливо розуміти, він буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.

Того ж дня Джонсон вирушив до Дональда Трампа для обговорення цього питання тет-а-тет.

Тривалий час лідер республіканців вкрай скептично оцінював можливість подальшої підтримки України Штатами.

Він цинічно заявляв, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу.

Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України.

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