Трамп неожиданно усомнился в своей способности положить конец войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что сможет прекратить войну России против Украины.

Трамп сомневается в своей способности закончить войну РФ против Украины

Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли закончить войну России против Украины.

Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, который он дал во время предвыборной кампании.

Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет ли это или нет. Дональд Трамп Президент США

Когда президента США спросили, является ли приоритетом для него прекращение этой войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

Да. Я бы хотел, чтобы это произошло.

Заметим, что на протяжении всей своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания назвав его "преувеличением".