Трамп неожиданно усомнился в своей способности положить конец войне России против Украины
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Политика
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Трамп неожиданно усомнился в своей способности положить конец войне России против Украины

Трамп
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Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что сможет прекратить войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп выразил сомнение в своей способности прекратить войну между Россией и Украиной, отказавшись от обещания завершить конфликт в случае победы на выборах.
  • Президент США ранее обещал прекратить боевые действия между Россией и Украиной с первого дня вступления в должность, однако позднее отменил это обещание, назвав его “преувеличением”.

Трамп сомневается в своей способности закончить войну РФ против Украины

Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли закончить войну России против Украины.

Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, который он дал во время предвыборной кампании.

Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет ли это или нет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Когда президента США спросили, является ли приоритетом для него прекращение этой войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

Да. Я бы хотел, чтобы это произошло.

Заметим, что на протяжении всей своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания назвав его "преувеличением".

Мы помогли многим странам... Ситуация с Украиной — это соглашение (бывшего президента США Джо, ред.) Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить.

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