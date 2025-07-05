Трамп неочікувано засумнівався у своїй здатності покласти край війні Росії проти України

Трамп сумнівається щодо своєї здатності закінчити війну РФ проти України

Трамп заявив, що він вже не впевнений, чи зможе закінчити війну Росії проти України.

Дана заява дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні. Дональд Трамп Президент США

Коли президента США запитали, чи є пріоритетом для нього припинення цієї війни, він відповів, що дійсно цього хотів би.

Так. Я хотів би, щоб це сталося.

Зауважимо, що протягом усієї своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки назвавши її "перебільшенням".