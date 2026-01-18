Трамп невольно создал серьезные проблемы для Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп невольно создал серьезные проблемы для Путина

Трамп собственноручно ослабляет режим Путина
Читати українською
Источник:  The Times

Президент США Дональд Трамп никогда не скрывал своей приверженности российскому диктатору Владимиру Путину. Однако ситуация в Штатах толкает главу Белого дома к решениям, крайне болезненным для Кремля и его военной машины.

Главные тезисы

  • Трамп наносит сильные удары по российской экономике, хотя и не хочет этого.
  • Также известно, что перекосы в банковском секторе создали высокий риск дефолта российской банковской системы.

Трамп собственноручно ослабляет режим Путина

Ни для кого не секрет, что способность российского диктатора финансировать свою войну против Украины зависит от нефтегазовых доходов.

Однако в течение длительного времени эти доходы только снижаются.

Что важно понимать, причина заключается не только в западных санкциях, но также в общем падении мировых цен на углеводороды.

Последнее — вполне конкретная цель именно для президента США Дональда Трампа.

Причина в том, что наибольшей угрозой для внутренней популярности Трампа является рост стоимости жизни. Снижение цен на заправках является для Белого дома желаемым решением этой политической проблемы, — отмечает редакция The Times.

Журналисты обращают внимание на то, что венесуэльская спецоперация Дональда Трамп является частью именно этих усилий по снижению мировых цен на нефть.

Согласно данным СМИ, недавно президент США провел совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний США и Европы, в ходе которого добивался, чтобы те инвестировали десятки миллиардов долларов в расширение нефтедобычи в Венесуэле.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии
Санчес предлагает создать совместную армию Европы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины сообщают о новых успехах под Покровском — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Битва за Покровск продолжается – последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается из-за действий Путина
Служба внешней разведки Украины
Ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?