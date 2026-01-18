Президент США Дональд Трамп никогда не скрывал своей приверженности российскому диктатору Владимиру Путину. Однако ситуация в Штатах толкает главу Белого дома к решениям, крайне болезненным для Кремля и его военной машины.

Трамп собственноручно ослабляет режим Путина

Ни для кого не секрет, что способность российского диктатора финансировать свою войну против Украины зависит от нефтегазовых доходов.

Однако в течение длительного времени эти доходы только снижаются.

Что важно понимать, причина заключается не только в западных санкциях, но также в общем падении мировых цен на углеводороды.

Последнее — вполне конкретная цель именно для президента США Дональда Трампа.

Причина в том, что наибольшей угрозой для внутренней популярности Трампа является рост стоимости жизни. Снижение цен на заправках является для Белого дома желаемым решением этой политической проблемы, — отмечает редакция The Times. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что венесуэльская спецоперация Дональда Трамп является частью именно этих усилий по снижению мировых цен на нефть.

Согласно данным СМИ, недавно президент США провел совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний США и Европы, в ходе которого добивался, чтобы те инвестировали десятки миллиардов долларов в расширение нефтедобычи в Венесуэле.