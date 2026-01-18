Президент США Дональд Трамп ніколи не приховував своєї прихильності до російського диктатора Володимира Путіна. Однак ситуація у Штатах штовхає очільника Білого дому до рішень, які є вкрай болючими для Кремля та його воєнної машини.

Трамп власноруч ослаблює режим Путіна

Ні для кого не секрет, що здатність російського диктатора фінансувати свою війну проти України залежить від нафтогазових доходів.

Однак протягом тривалого часу ці доходи лише знижуються.

Що важливо розуміти, причина полягає не лише в західних санкціях, а й також у загальному падінні світових цін на вуглеводні.

Останнє — цілком конкретна ціль саме для президента США Дональда Трампа.

Причина полягає в тому, що найбільшою загрозою для внутрішньої популярності Трампа є зростання вартості життя. Зниження цін на заправках є для Білого дому бажаним рішенням цієї політичної проблеми, — наголошує редакція видання The Times. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що венесуельська спецоперація Дональда Трамп є частиною саме цих зусиль зі зниження світових цін на нафту.

Згідно з даними ЗМІ, нещодавно президент США провів нараду із керівниками найбільших нафтових компаній США і Європи, під час якої домагався, аби ті інвестувати десятки мільярдів доларів у розширення нафтовидобутку у Венесуелі.