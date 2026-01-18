Трамп мимоволі створив серйозні проблеми для Путіна
Трамп мимоволі створив серйозні проблеми для Путіна

Трамп
Джерело:  The Times

Президент США Дональд Трамп ніколи не приховував своєї прихильності до російського диктатора Володимира Путіна. Однак ситуація у Штатах штовхає очільника Білого дому до рішень, які є вкрай болючими для Кремля та його воєнної машини.

  • Трамп завдає сильних ударів по російській економіці, хоча й не хоче цього.
  • Також відомо, що перекоси у банківському секторі створили високий ризик дефолту російської банківської системи.

Трамп власноруч ослаблює режим Путіна

Ні для кого не секрет, що здатність російського диктатора фінансувати свою війну проти України залежить від нафтогазових доходів.

Однак протягом тривалого часу ці доходи лише знижуються.

Що важливо розуміти, причина полягає не лише в західних санкціях, а й також у загальному падінні світових цін на вуглеводні.

Останнє — цілком конкретна ціль саме для президента США Дональда Трампа.

Причина полягає в тому, що найбільшою загрозою для внутрішньої популярності Трампа є зростання вартості життя. Зниження цін на заправках є для Білого дому бажаним рішенням цієї політичної проблеми, — наголошує редакція видання The Times.

Журналісти звертають увагу на те, що венесуельська спецоперація Дональда Трамп є частиною саме цих зусиль зі зниження світових цін на нафту.

Згідно з даними ЗМІ, нещодавно президент США провів нараду із керівниками найбільших нафтових компаній США і Європи, під час якої домагався, аби ті інвестувати десятки мільярдів доларів у розширення нафтовидобутку у Венесуелі.

