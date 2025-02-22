Трамп объявил о новой встрече дипломатов США и РФ насчет Украины

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Он состоится уже на следующей неделе.
Главные тезисы
- Дональд Трамп анонсировал второй раунд мирных переговоров между делегациями США и РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
- Встреча намечена на 25 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, после успешного первого раунда, который состоялся на прошлой неделе.
- Представители сторон согласились на восстановление посольств и создание группы высокого уровня для поддержки мирных переговоров.
Трамп анонсировал новую встречу дипломатов США и РФ по Украине
Трамп сообщил о новом этапе переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.
По словам Трампа, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе в минувший вторник.
Издание также напоминает, что после встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей:
восстановить штатное расписание своих посольств в Вашингтоне и Москве;
создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине;
изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.
В то же время он подчеркнул, что переговоры, в которых приняли участие его российский коллега Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские чиновники, положили начало диалогу и предстоит еще большая работа.
Euronews также отмечает, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде побудил европейских союзников сплотиться вокруг президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного предполагаемым поворотом Трампа в сторону Москвы и опасающимся, что переговоры будут проходить без прямого участия Украины и в пользу России.
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