Трамп объявил о новой встрече дипломатов США и РФ насчет Украины

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Он состоится уже на следующей неделе.

Трамп анонсировал новую встречу дипломатов США и РФ по Украине

Трамп сообщил о новом этапе переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.

По словам Трампа, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе в минувший вторник.

Издание также напоминает, что после встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей:

восстановить штатное расписание своих посольств в Вашингтоне и Москве;

создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине;

изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.

В то же время он подчеркнул, что переговоры, в которых приняли участие его российский коллега Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские чиновники, положили начало диалогу и предстоит еще большая работа.