Трамп объявил о новой встрече дипломатов США и РФ насчет Украины
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Трамп объявил о новой встрече дипломатов США и РФ насчет Украины

Трамп
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Источник:  Euronews

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Он состоится уже на следующей неделе.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп анонсировал второй раунд мирных переговоров между делегациями США и РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
  • Встреча намечена на 25 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, после успешного первого раунда, который состоялся на прошлой неделе.
  • Представители сторон согласились на восстановление посольств и создание группы высокого уровня для поддержки мирных переговоров.

Трамп анонсировал новую встречу дипломатов США и РФ по Украине

Трамп сообщил о новом этапе переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.

По словам Трампа, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе в минувший вторник.

Издание также напоминает, что после встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей:

  • восстановить штатное расписание своих посольств в Вашингтоне и Москве;

  • создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине;

  • изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.

В то же время он подчеркнул, что переговоры, в которых приняли участие его российский коллега Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские чиновники, положили начало диалогу и предстоит еще большая работа.

Euronews также отмечает, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде побудил европейских союзников сплотиться вокруг президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного предполагаемым поворотом Трампа в сторону Москвы и опасающимся, что переговоры будут проходить без прямого участия Украины и в пользу России.

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