Трамп оголосив про нову зустріч дипломатів США та РФ щодо України

Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Він відбудеться вже наступного тижня.
Головні тези:
- Дональд Трамп анонсував другий раунд мирних переговорів щодо України між делегаціями США та РФ.
- Переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого.
- Стосовно попередньої зустрічі, сторони домовилися про відновлення штатного розкладу посольств та створення групи високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України.
Трамп анонсував нову зустріч дипломатів США та РФ щодо України
Трамп повідомив про новий етап переговорів про припинення вогню в Україні між делегаціями США і РФ у заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.
За словами Трампа, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся в тому ж місті минулого вівторка.
Видання також нагадує, що після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони загалом домовилися про досягнення трьох цілей:
відновити штатний розклад своїх посольств у Вашингтоні та Москві;
створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України;
вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.
Водночас він наголосив, що переговори, в яких узяли участь його російський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені російські чиновники, поклали початок діалогу і що попереду ще велика робота.
Euronews також зазначає, що перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України Володимира Зеленського, який занепокоєний передбачуваним поворотом Трампа в бік Москви і побоюється, що переговори відбуватимуться без прямої участі України і на користь Росії.
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