Трамп объявил о приостановке какой-либо помощи США для Южной Африки

Президент США Дональд Трамп официально объявил о приостановлении всех форм помощи Южной Африке из-за нового закона об экспроприации и обвинениях в геноциде со стороны ЮАР против Израиля.

США приостанавливают помощь для Южной Африки

Об этом сообщает Белый дом.

Шокируя пренебрегая правами своих граждан, Южно-Африканская Республика (ЮАР) недавно приняла Закон об экспроприации № 13 от 2024 года (Закон), позволяющий правительству ЮАР безвозмездно изымать сельскохозяйственную собственность этнических меньшинств африканцев без компенсации.

Он отметил, что ЮАР "заняла агрессивную позицию по отношению к США и их союзникам", обвинив в Международном суде ООН Израиль, а не ХАМАС, в геноциде.

Согласно приказу Трампа все правительственные агентства США должны немедленно остановить любую помощь Южной Африке, за исключением тех случаев, когда такая помощь будет считаться необходимой. Кроме этого, США обязуются легализовать прием беженцев из ЮАР, страдающих расовой дискриминацией. Поделиться

К слову, ближайший соратник Трампа Илон Маск, являющийся представителем администрации и известным американским бизнесменом, родился в Южной Африке.