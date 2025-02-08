Трамп объявил о приостановке какой-либо помощи США для Южной Африки

Президент США Дональд Трамп официально объявил о приостановлении всех форм помощи Южной Африке из-за нового закона об экспроприации и обвинениях в геноциде со стороны ЮАР против Израиля.
Главные тезисы
- Президент Трамп приостановил всю помощь Южной Африке из-за нового закона об экспроприации собственности этнических меньшинств.
- ЮАР разрешила изъятие собственности без компенсации, вызвав негодование в США и привлекая внимание к нарушениям прав человека.
- США обязались легализовать прием беженцев из ЮАР, страдающих расовой дискриминацией, отметив серьезные нарушения прав человека в стране.
США приостанавливают помощь для Южной Африки
Об этом сообщает Белый дом.
Шокируя пренебрегая правами своих граждан, Южно-Африканская Республика (ЮАР) недавно приняла Закон об экспроприации № 13 от 2024 года (Закон), позволяющий правительству ЮАР безвозмездно изымать сельскохозяйственную собственность этнических меньшинств африканцев без компенсации.
Он отметил, что ЮАР "заняла агрессивную позицию по отношению к США и их союзникам", обвинив в Международном суде ООН Израиль, а не ХАМАС, в геноциде.
К слову, ближайший соратник Трампа Илон Маск, являющийся представителем администрации и известным американским бизнесменом, родился в Южной Африке.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении приостановить финансовую помощь Южной Африке из-за серьезных нарушений прав человека в стране еще 3 февраля.
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