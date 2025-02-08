Трамп оголосив про призупинення будь-якої допомоги США для Південної Африки
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Політика
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Трамп оголосив про призупинення будь-якої допомоги США для Південної Африки

The White House
Трамп

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про призупинення всіх форм допомоги Південній Африці через новий закон про експропріацію та звинувачення в геноциді з боку ПАР проти Ізраїлю.

Головні тези:

  • Президент Трамп призупинив усю допомогу Південній Африці через новий закон про експропріацію.
  • Південно-Африканська Республіка дозволила безоплатне вилучення власності етнічних меншин, що викликало обурення у США.

США призупиняють допомогу для Південної Африки

Про це інформує Білий дім.

Шокуюче нехтуючи правами своїх громадян, Південно-Африканська Республіка (ПАР) нещодавно прийняла Закон про експропріацію № 13 від 2024 року (Закон), який дозволяє уряду ПАР безоплатно вилучати сільськогосподарську власність етнічних меншин африканців без компенсації.

Він зазначив, що ПАР "зайняла агресивну позицію стосовно США та їхніх союзників", звинувативши в Міжнародному суді ООН Ізраїль, а не ХАМАС, у геноциді.

Згідно з наказом Трампа, всі урядові агентства США повинні негайно зупинити будь-яку допомогу Південній Африці, за винятком тих випадків, коли така допомога буде вважатися необхідною. Окрім цього, США зобов'язуються легалізувати прийом біженців з ПАР, котрі страждають від расової дискримінації.

До слова, найближчий соратник Трампа Ілон Маск, який є представником адміністрації та відомим американським бізнесменом, народився в Південній Африці.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні ще 3 лютого.

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