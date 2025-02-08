Трамп оголосив про призупинення будь-якої допомоги США для Південної Африки

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про призупинення всіх форм допомоги Південній Африці через новий закон про експропріацію та звинувачення в геноциді з боку ПАР проти Ізраїлю.
Головні тези:
- Президент Трамп призупинив усю допомогу Південній Африці через новий закон про експропріацію.
- Південно-Африканська Республіка дозволила безоплатне вилучення власності етнічних меншин, що викликало обурення у США.
США призупиняють допомогу для Південної Африки
Про це інформує Білий дім.
Шокуюче нехтуючи правами своїх громадян, Південно-Африканська Республіка (ПАР) нещодавно прийняла Закон про експропріацію № 13 від 2024 року (Закон), який дозволяє уряду ПАР безоплатно вилучати сільськогосподарську власність етнічних меншин африканців без компенсації.
Він зазначив, що ПАР "зайняла агресивну позицію стосовно США та їхніх союзників", звинувативши в Міжнародному суді ООН Ізраїль, а не ХАМАС, у геноциді.
До слова, найближчий соратник Трампа Ілон Маск, який є представником адміністрації та відомим американським бізнесменом, народився в Південній Африці.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці через серйозні порушення прав людини в країні ще 3 лютого.
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