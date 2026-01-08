Трамп объявил о рекордном увеличении военного бюджета США на 2027 год

США объявили о значительном увеличении военного бюджета на 2027 год, что станет самой большой за последнее десятилетие корректировкой расходов на оборону.
Главные тезисы
- Увеличение военного бюджета США на 2027 год стало самым значительным за последнее десятилетие, позволяя создать “армию мечты” и укрепить позиции страны как глобального лидера.
- Дополнительные средства будут направлены на усиление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности, обеспечивая защиту от любых угроз.
США рекордно увеличили военный бюджет
Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
Решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.
Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о решении повысить военный бюджет на 2027-й с 1 триллиона долларов до 1,5 триллиона.
По словам президента, дополнительные средства позволят построить так называемую "армию мечты" и обеспечить защиту США от любых угроз.
Трамп подчеркнул, что увеличение расходов направлено на укрепление национальной безопасности и поддержание глобального лидерства Америки:
Это позволит Америке построить "армию мечты", а также обеспечить безопасность и защиту для США "независимо от врага".
Президент США отметил, что рост бюджета стал возможным благодаря пошлинам против других стран и высоким доходам, которые они приносят, что позволяет направлять значительные средства на оборону без ущерба для внутренних программ.
