Трамп оголосив про рекордне збільшення військового бюджету США на 2027 рік
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп оголосив про рекордне збільшення військового бюджету США на 2027 рік

Donald Trump
Трамп

США оголосили про значне збільшення військового бюджету на 2027 рік, що стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.

Головні тези:

  • Збільшення військового бюджету США на 2027 рік стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.
  • Додаткові кошти будуть спрямовані на створення сучасних збройних сил та забезпечення національної безпеки.
  • Підвищення видатків має надати змогу побудувати “армію мрії” та зміцнити позиції США як глобального лідера.

США рекордно збільшили військовий бюджет

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.

Президент США опублікував у соціальній мережі Truth Social повідомлення про рішення підвищити військовий бюджет на 2027-й з 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона.

Після довгих і складних перемовин із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не $1 трлн, а $1,5 трлн.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами президента, додаткові кошти дадуть змогу побудувати так звану "армію мрії" і забезпечити захист США від будь-яких загроз.

Трамп наголосив, що збільшення видатків спрямоване на зміцнення національної безпеки та підтримання глобального лідерства Америки:

Це дасть змогу Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку та захист для США "незалежно від ворога".

Президент США зазначив, що зростання бюджету стало можливим завдяки митам проти інших країн і високим доходам, які вони приносять, що дає змогу спрямовувати значні кошти на оборону без шкоди для внутрішніх програм.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія публічно присоромила Трампа після вторгнення у Венесуелу
Норвегія засудила нову операцію США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп гіпертрофовано оцінив свій внесок щодо підтримки України у війні проти Росії
Donald Trump
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції США проти РФ. Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?