Трамп оголосив про рекордне збільшення військового бюджету США на 2027 рік

США оголосили про значне збільшення військового бюджету на 2027 рік, що стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.
Головні тези:
- Збільшення військового бюджету США на 2027 рік стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.
- Додаткові кошти будуть спрямовані на створення сучасних збройних сил та забезпечення національної безпеки.
- Підвищення видатків має надати змогу побудувати “армію мрії” та зміцнити позиції США як глобального лідера.
США рекордно збільшили військовий бюджет
Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
Рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.
Президент США опублікував у соціальній мережі Truth Social повідомлення про рішення підвищити військовий бюджет на 2027-й з 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона.
За словами президента, додаткові кошти дадуть змогу побудувати так звану "армію мрії" і забезпечити захист США від будь-яких загроз.
Трамп наголосив, що збільшення видатків спрямоване на зміцнення національної безпеки та підтримання глобального лідерства Америки:
Це дасть змогу Америці збудувати "армію мрії", а також забезпечити безпеку та захист для США "незалежно від ворога".
Президент США зазначив, що зростання бюджету стало можливим завдяки митам проти інших країн і високим доходам, які вони приносять, що дає змогу спрямовувати значні кошти на оборону без шкоди для внутрішніх програм.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-