Трамп обвинил Украину и Россию в неготовности заканчивать войну

Вечером 30 августа Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине и возможной трехсторонней встрече. Президент США также неоднозначно высказался о войне на Украине.

Трамп снова назвал Россию и Украину "бьющимися на площадке детьми"

В ответ на вопрос журналистов о том, состоятся ли трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, президент США сказал:

Трехсторонние будут. Не знаю, будут ли билатеральные (двусторонние — ред.), но триада будет.

Впрочем, уже в следующем предложении Трамп обвинил Украину и Россию в том, что они "не готовы" завершать войну.

Я воспользуюсь аналогией, которую использовал несколько раз. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться. Вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают качаться. Спустя время они очень рады остановиться. Вы это понимаете? Иногда им приходится немного сразиться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это длится уже давно. Многие погибли. Дональд Трамп Президент США

Таким образом, Трамп в очередной раз приравнял жертву агрессии к агрессору.