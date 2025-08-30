Трамп обвинил Украину и Россию в неготовности заканчивать войну
Трамп обвинил Украину и Россию в неготовности заканчивать войну

Источник:  The Daily Caller

Вечером 30 августа Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине и возможной трехсторонней встрече. Президент США также неоднозначно высказался о войне на Украине.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине, высказав свое мнение о трехсторонней встрече.
  • Президент США обвинил Украину и Россию в неготовности завершать войну, сравнивая ситуацию с игрой детей на площадке.

Трамп снова назвал Россию и Украину "бьющимися на площадке детьми"

В ответ на вопрос журналистов о том, состоятся ли трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, президент США сказал:

Трехсторонние будут. Не знаю, будут ли билатеральные (двусторонние — ред.), но триада будет.

Впрочем, уже в следующем предложении Трамп обвинил Украину и Россию в том, что они "не готовы" завершать войну.

Я воспользуюсь аналогией, которую использовал несколько раз. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться. Вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают качаться. Спустя время они очень рады остановиться. Вы это понимаете? Иногда им приходится немного сразиться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это длится уже давно. Многие погибли.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Таким образом, Трамп в очередной раз приравнял жертву агрессии к агрессору.

Также Трамп снова отверг ввод войск США в Украину.

