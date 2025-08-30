Трамп обвинил Украину и Россию в неготовности заканчивать войну

Вечером 30 августа Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине и возможной трехсторонней встрече. Президент США также неоднозначно высказался о войне на Украине.
Главные тезисы
- Дональд Трамп сделал новое заявление о Зеленском и Путине, высказав свое мнение о трехсторонней встрече.
- Президент США обвинил Украину и Россию в неготовности завершать войну, сравнивая ситуацию с игрой детей на площадке.
Трамп снова назвал Россию и Украину "бьющимися на площадке детьми"
В ответ на вопрос журналистов о том, состоятся ли трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, президент США сказал:
Трехсторонние будут. Не знаю, будут ли билатеральные (двусторонние — ред.), но триада будет.
Впрочем, уже в следующем предложении Трамп обвинил Украину и Россию в том, что они "не готовы" завершать войну.
Таким образом, Трамп в очередной раз приравнял жертву агрессии к агрессору.
