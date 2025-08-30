Трамп звинуватив Україну та Росію у неготовності закінчувати війну

Увечері 30 серпня Дональд Трамп зробив нову заяву про Зеленського та Путіна і можливу тристоронню зустріч. Президент США також неоднозначно висловився про війну в Україні.

Трамп знову назвав Росію та Україну “дітьми, що б’ються на майданчику”

У відповідь на запитання журналістів про те, чи відбудуться тристоронні переговори між Трампом, Зеленським і Путіним, президент США сказав так:

Тристоронні будуть. Не знаю, чи будуть білатеральні (двосторонні — ред.), але тріада буде.

Втім, уже в наступному реченні Трамп звинуватив Україну і Росію в тому, що вони "не готові" завершувати війну.

Я скористаюся аналогією, яку використовував кілька разів. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують гойдатися. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви це розумієте? Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло. Дональд Трамп Президент США

Таким чином, Трамп укотре прирівняв жертву агресії до агресора.