Трамп звинуватив Україну та Росію у неготовності закінчувати війну

Увечері 30 серпня Дональд Трамп зробив нову заяву про Зеленського та Путіна і можливу тристоронню зустріч. Президент США також неоднозначно висловився про війну в Україні.
Головні тези:
- Дональд Трамп висловив свої думки щодо можливої тристоронньої зустрічі з президентами України та Росії.
- Президент США звинуватив Україну та Росію в неготовності завершувати війну, порівнюючи їхню конфліктну ситуацію з ситуацією двох дітей, які продовжують гойдатися на майданчику.
Трамп знову назвав Росію та Україну “дітьми, що б’ються на майданчику”
У відповідь на запитання журналістів про те, чи відбудуться тристоронні переговори між Трампом, Зеленським і Путіним, президент США сказав так:
Тристоронні будуть. Не знаю, чи будуть білатеральні (двосторонні — ред.), але тріада буде.
Втім, уже в наступному реченні Трамп звинуватив Україну і Росію в тому, що вони "не готові" завершувати війну.
Таким чином, Трамп укотре прирівняв жертву агресії до агресора.
