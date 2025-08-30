Трамп звинуватив Україну та Росію у неготовності закінчувати війну
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп звинуватив Україну та Росію у неготовності закінчувати війну

Трамп
Джерело:  The Daily Caller

Увечері 30 серпня Дональд Трамп зробив нову заяву про Зеленського та Путіна і можливу тристоронню зустріч. Президент США також неоднозначно висловився про війну в Україні.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив свої думки щодо можливої тристоронньої зустрічі з президентами України та Росії.
  • Президент США звинуватив Україну та Росію в неготовності завершувати війну, порівнюючи їхню конфліктну ситуацію з ситуацією двох дітей, які продовжують гойдатися на майданчику.

Трамп знову назвав Росію та Україну “дітьми, що б’ються на майданчику”

У відповідь на запитання журналістів про те, чи відбудуться тристоронні переговори між Трампом, Зеленським і Путіним, президент США сказав так:

Тристоронні будуть. Не знаю, чи будуть білатеральні (двосторонні — ред.), але тріада буде.

Втім, уже в наступному реченні Трамп звинуватив Україну і Росію в тому, що вони "не готові" завершувати війну.

Я скористаюся аналогією, яку використовував кілька разів. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують гойдатися. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви це розумієте? Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Таким чином, Трамп укотре прирівняв жертву агресії до агресора.

Також Трамп знову відкинув введення військ США в Україну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжня катастрофа". Cуд США визнав незаконними тарифи Трампа для інших країн
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?