Трамп перевел на Байдена ответственность за начало войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот якобы подтолкнул Россию к нападению на Украину.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в инициировании войны России против Украины.
- Президент США считает, что конфликт между Россией и Украиной привел к большому количеству жертв и не принес пользы ни одной из сторон.
- Виктор Орбан высказал поддержку Трампу, утверждая, что при его президентстве военных действий между Россией и Украиной бы не произошло.
Трамп обвинил Байдена в начале войны РФ против Украины
Об этом он заявил журналистам в ходе своей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 7 ноября.
В то же время Виктор Орбан согласился с тем, что если бы Трамп был президентом, войны между Россией и Украиной никогда не было бы.
Он также заявил, что предыдущий президент США якобы оказывал давление на Европу на то, чтобы она «погрязла в войне», однако в Европе «никто этого не хотел».
Кроме этого, Орбан заявил, что только правительства США и Венгрии стремятся к миру в Украине, тогда как другие страны «предпочитают продолжать войну».
