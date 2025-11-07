Трамп перевел на Байдена ответственность за начало войны РФ против Украины
Трамп перевел на Байдена ответственность за начало войны РФ против Украины

Читати українською
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот якобы подтолкнул Россию к нападению на Украину.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в инициировании войны России против Украины.
  • Президент США считает, что конфликт между Россией и Украиной привел к большому количеству жертв и не принес пользы ни одной из сторон.
  • Виктор Орбан высказал поддержку Трампу, утверждая, что при его президентстве военных действий между Россией и Украиной бы не произошло.

Трамп обвинил Байдена в начале войны РФ против Украины

Об этом он заявил журналистам в ходе своей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 7 ноября.

Байден действительно подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так вышло. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это гораздо меньшая страна, многие погибли. И в России эта война тоже не очень помогла. Они потеряли множество солдат и людей.

В то же время Виктор Орбан согласился с тем, что если бы Трамп был президентом, войны между Россией и Украиной никогда не было бы.

Он также заявил, что предыдущий президент США якобы оказывал давление на Европу на то, чтобы она «погрязла в войне», однако в Европе «никто этого не хотел».

Кроме этого, Орбан заявил, что только правительства США и Венгрии стремятся к миру в Украине, тогда как другие страны «предпочитают продолжать войну».

