Трамп переклав на Байдена відповідальність за початок війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той нібито «підштовхнув» Росію до нападу на Україну.
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає, що Байден підштовхнув Росію до початку війни проти України.
- Президент США стверджує, що цей конфлікт призвів до великої кількості жертв і не допоміг Росії.
- Віктор Орбан підтримав Трампа, вважаючи, що при його президентстві воєнних дій між Росією та Україною б не було.
Трамп звинуватив Байдена у початку війни РФ проти України
Про це він заявив журналістам під час своєї зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 7 листопада.
Водночас Віктор Орбан погодився із тим, що якби Трамп був президентом, то війни між Росією та Україною ніколи не було б.
Він також заявив, що попередній президент США нібито тиснув на Європу на те, аби вона «загрузла у війні», однак у Європі «ніхто цього не хотів».
Окрім цього, Орбан заявив, що лише уряди США та Угорщини прагнуть миру в Україні, тоді як інші країни «вважають за краще продовжувати війну».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-