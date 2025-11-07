Трамп переклав на Байдена відповідальність за початок війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той нібито «підштовхнув» Росію до нападу на Україну.

Трамп звинуватив Байдена у початку війни РФ проти України

Про це він заявив журналістам під час своєї зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 7 листопада.

Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте? Ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер гляньте, що сталося, гляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна, багато людей загинуло. І Росії ця війна теж не дуже допомогла. Вони втратили величезну кількість солдатів і людей. Дональд Трамп Президент США

Водночас Віктор Орбан погодився із тим, що якби Трамп був президентом, то війни між Росією та Україною ніколи не було б.

Він також заявив, що попередній президент США нібито тиснув на Європу на те, аби вона «загрузла у війні», однак у Європі «ніхто цього не хотів».