Трамп планирует встречу с Зеленским — когда именно

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.
Главные тезисы
- Планируется, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
- Предыдущая встреча между лидерами состоялась в Париже 7 декабря в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери.
- Трамп выразил готовность к встрече и намекнул, что она может состояться уже на следующей неделе.
Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне
Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, — отметил американский лидер.
Также он ответил на вопрос Barron's о том, где может пройти встреча.
Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.
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