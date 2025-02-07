Трамп планирует встречу с Зеленским — когда именно
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Трамп планирует встречу с Зеленским — когда именно

Трамп и Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • Планируется, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
  • Предыдущая встреча между лидерами состоялась в Париже 7 декабря в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери.
  • Трамп выразил готовность к встрече и намекнул, что она может состояться уже на следующей неделе.

Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне

Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, — отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос Barron's о том, где может пройти встреча.

Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.

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