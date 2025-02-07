Трамп планирует встречу с Зеленским — когда именно

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.

Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне

Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, — отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос Barron's о том, где может пройти встреча.

Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев — ред.). Дональд Трамп Президент США

Напомним, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп виделись 7 декабря в Париже, когда там проходила церемония открытия собора Парижской Богоматери. Во встрече также принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.