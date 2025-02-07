Трамп планує зустріч із Зеленським — коли саме
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Трамп планує зустріч із Зеленським — коли саме

Трамп і Зеленський
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Головні тези:

  • Зустріч між президентами Трампом та Зеленським відбудеться у Вашингтоні.
  • Дональд Трамп планує зустрінутися з Володимиром Зеленським наступного тижня.
  • Останнє зустріч між Трампом та Зеленським відбулося у Парижі 7 грудня під час церемонії відкриття собору Паризької Богоматері.

Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні

Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, — зазначив американський лідер.

Також він відповів на запитання Barron’s про те, де саме може пройти зустріч.

Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (до Києва — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нагадаємо, востаннє президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп бачилися 7 грудня у Парижі, коли там проходила церемонія відкриття собору Паризької Богоматері. У зустрічі також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.

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