Трамп планує зустріч із Зеленським — коли саме

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.
Головні тези:
- Зустріч між президентами Трампом та Зеленським відбудеться у Вашингтоні.
- Дональд Трамп планує зустрінутися з Володимиром Зеленським наступного тижня.
- Останнє зустріч між Трампом та Зеленським відбулося у Парижі 7 грудня під час церемонії відкриття собору Паризької Богоматері.
Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні
Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, — зазначив американський лідер.
Також він відповів на запитання Barron’s про те, де саме може пройти зустріч.
Нагадаємо, востаннє президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп бачилися 7 грудня у Парижі, коли там проходила церемонія відкриття собору Паризької Богоматері. У зустрічі також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.
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