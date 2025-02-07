Трамп планує зустріч із Зеленським — коли саме

Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні

Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, — зазначив американський лідер.

Також він відповів на запитання Barron’s про те, де саме може пройти зустріч.

Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (до Києва — ред.). Дональд Трамп Президент США

Нагадаємо, востаннє президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп бачилися 7 грудня у Парижі, коли там проходила церемонія відкриття собору Паризької Богоматері. У зустрічі також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.