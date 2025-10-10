Трамп поблагодарил Путина за его "поддержку" насчет Нобелевской премии

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевская премия мира "потеряла доверие" из-за того, что ее не получил Дональд Трамп. Президент США поблагодарил его за эти слова.

Трамп благодарит Путина на фоне жестоких обстрелов Украины

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Спасибо президенту Путину! Дональд Трамп Президент США

Также Трамп опубликовал видео с комментарием Путина о том, что премию мира должен получить президент США.

Пост Трампа

Он решает сложные вопросы, продолжающиеся десятилетиями кризисы, — заявил Путин. Поделиться

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская политика Мария Корина Мачадо. Комитет фонда Нобеля присудил ей премию "за неутомимую работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".