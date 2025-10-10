Трамп поблагодарил Путина за его "поддержку" насчет Нобелевской премии

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевская премия мира "потеряла доверие" из-за того, что ее не получил Дональд Трамп. Президент США поблагодарил его за эти слова.
Главные тезисы
- Путин высказал поддержку Трампу в присуждении Нобелевской премии мира, считая, что премия потеряла доверие из-за незаслуженного присуждения.
- Трамп благодарил Путина за слова поддержки, что вызвало реакцию как положительную, так и негативную.
- Решение Нобелевского комитета в 2025 году недопустимо отправляет сигнал, будто политика имеет большее значение, чем усилия по достижению мира и демократии.
Трамп благодарит Путина на фоне жестоких обстрелов Украины
Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
Также Трамп опубликовал видео с комментарием Путина о том, что премию мира должен получить президент США.
В 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская политика Мария Корина Мачадо. Комитет фонда Нобеля присудил ей премию "за неутомимую работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-