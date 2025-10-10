Трамп поблагодарил Путина за его "поддержку" насчет Нобелевской премии
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп поблагодарил Путина за его "поддержку" насчет Нобелевской премии

Трамп
Читати українською
Источник:  Суспільне

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевская премия мира "потеряла доверие" из-за того, что ее не получил Дональд Трамп. Президент США поблагодарил его за эти слова.

Главные тезисы

  • Путин высказал поддержку Трампу в присуждении Нобелевской премии мира, считая, что премия потеряла доверие из-за незаслуженного присуждения.
  • Трамп благодарил Путина за слова поддержки, что вызвало реакцию как положительную, так и негативную.
  • Решение Нобелевского комитета в 2025 году недопустимо отправляет сигнал, будто политика имеет большее значение, чем усилия по достижению мира и демократии.

Трамп благодарит Путина на фоне жестоких обстрелов Украины

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Спасибо президенту Путину!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также Трамп опубликовал видео с комментарием Путина о том, что премию мира должен получить президент США.

Пост Трампа

Он решает сложные вопросы, продолжающиеся десятилетиями кризисы, — заявил Путин.

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская политика Мария Корина Мачадо. Комитет фонда Нобеля присудил ей премию "за неутомимую работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

В Белом доме возмутились, что американский президент Дональд Трамп не получил нынешнюю престижную премию мира и заявили, что для Нобелевского комитета "политика важнее мира".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он очень слабый". Посол США Витакер объяснил логику Путина
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира — какая реакция Белого дома
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин похвастался появлением в России нового оружия и усилением ПВО
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?