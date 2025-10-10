Трамп подякував Путіну через його "підтримку" щодо Нобелівської премії
Трамп подякував Путіну через його "підтримку" щодо Нобелівської премії

Трамп
Джерело:  Суспільне

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що Нобелівська премія миру "втратила довіру" через те, що її не отримав Дональд Трамп. Президент США подякував йому за ці слова.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив подяку диктатору Володимиру Путіну за висловлену підтримку у справі присудження Нобелівської премії миру.
  • Путін заявив, що Нобелівська премія миру втратила довіру через те, що її не отримав Трамп.
  • Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо премії миру, де той наголошував на важливості президента США у вирішенні складних криз та питань.

Трамп дякує Путіну на тлі жорстоких обстрілів України

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Дякую президенту Путіну!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо того, що премію миру мав отримати президент США.

Пост Трампа

Він розв'язує складні питання, кризи, які тривають десятиліттями, — заявив Путін.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Комітет фонду Нобеля присудив їй премію "за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

У Білому домі обурились, що американський президент Дональд Трамп не отримав цьогорічну найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".

