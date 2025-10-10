Трамп подякував Путіну через його "підтримку" щодо Нобелівської премії

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що Нобелівська премія миру "втратила довіру" через те, що її не отримав Дональд Трамп. Президент США подякував йому за ці слова.
Головні тези:
- Дональд Трамп висловив подяку диктатору Володимиру Путіну за висловлену підтримку у справі присудження Нобелівської премії миру.
- Путін заявив, що Нобелівська премія миру втратила довіру через те, що її не отримав Трамп.
- Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо премії миру, де той наголошував на важливості президента США у вирішенні складних криз та питань.
Трамп дякує Путіну на тлі жорстоких обстрілів України
Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
Також Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо того, що премію миру мав отримати президент США.
У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Комітет фонду Нобеля присудив їй премію "за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".
