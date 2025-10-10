Трамп подякував Путіну через його "підтримку" щодо Нобелівської премії

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що Нобелівська премія миру "втратила довіру" через те, що її не отримав Дональд Трамп. Президент США подякував йому за ці слова.

Трамп дякує Путіну на тлі жорстоких обстрілів України

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Дякую президенту Путіну! Дональд Трамп Президент США

Також Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо того, що премію миру мав отримати президент США.

Пост Трампа

Він розв'язує складні питання, кризи, які тривають десятиліттями, — заявив Путін.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Комітет фонду Нобеля присудив їй премію "за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".