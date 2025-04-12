Трамп подписал указ о продлении санкций США против России

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, которые Байден ввел против РФ с 2021 года.

Трамп продлил санкции США против РФ

Об этом говорится в документе Федерального реестра США.

Трамп продлил действие указов Байдена, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против РФ еще на один год.

Конкретная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжаться после 15 апреля 2025 года. Поделиться

В Сообщении упоминается, что Россия продолжает представлять угрозу свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзниках.

Упоминается также участие и содействие в кибератаках против США; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; деятельность против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США; нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

15 апреля 2021 г. Указом № 14024 Байден объявил чрезвычайное положение с целью преодоления угрозы, которую представляет вредная деятельность правительства РФ.