Трамп подписал указ о продлении санкций США против России

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, которые Байден ввел против РФ с 2021 года.
Главные тезисы
- Президент США Трамп продлил санкции против России, введенные при правительстве Байдена в 2021 году.
- Санкции были продлены из-за угрозы национальной безопасности, внешней политики и экономики США со стороны правительства России.
- Действия России, такие как кибератаки, транснациональная коррупция и нарушения международного права, послужили причиной для продления санкций.
Трамп продлил санкции США против РФ
Об этом говорится в документе Федерального реестра США.
Трамп продлил действие указов Байдена, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против РФ еще на один год.
В Сообщении упоминается, что Россия продолжает представлять угрозу свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзниках.
Упоминается также участие и содействие в кибератаках против США; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; деятельность против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США; нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.
15 апреля 2021 г. Указом № 14024 Байден объявил чрезвычайное положение с целью преодоления угрозы, которую представляет вредная деятельность правительства РФ.
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