Трамп подписал указ о продлении санкций США против России
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Экономика
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Трамп подписал указ о продлении санкций США против России

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, которые Байден ввел против РФ с 2021 года.

Главные тезисы

  • Президент США Трамп продлил санкции против России, введенные при правительстве Байдена в 2021 году.
  • Санкции были продлены из-за угрозы национальной безопасности, внешней политики и экономики США со стороны правительства России.
  • Действия России, такие как кибератаки, транснациональная коррупция и нарушения международного права, послужили причиной для продления санкций.

Трамп продлил санкции США против РФ

Об этом говорится в документе Федерального реестра США.

Трамп продлил действие указов Байдена, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против РФ еще на один год.

Конкретная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжаться после 15 апреля 2025 года.

В Сообщении упоминается, что Россия продолжает представлять угрозу свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзниках.

Упоминается также участие и содействие в кибератаках против США; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; деятельность против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США; нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

15 апреля 2021 г. Указом № 14024 Байден объявил чрезвычайное положение с целью преодоления угрозы, которую представляет вредная деятельность правительства РФ.

8 марта 2022 г. Байден издал Указ № 14066, которым расширил сферу действия чрезвычайного положения, после этого было издано еще несколько указов, расширявших санкционные действия против России.

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